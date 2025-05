Ficha do jogo CRU COR 11ª Rodada Brasileirão Sub-20 Data e Hora Terça-feira, 20 de abril de 2025, às 15h00 Local Toca da Raposo II, em Minas Gerais Árbitro Wanderson Alves de Sousa (MG) Assistentes Douglas Almeida Costa (MG) e Andressa Oliveira Pereira (MG) Onde assistir

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (20), às 15h (horário de Brasília), na Toca da Raposo II, em Minas Gerais. O confronto, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, terá transmissão pelo Sportv.

Cruzeiro

No momento, o Cruzeiro é o nono colocado da competição com 14 pontos, quatro vitórias, quatro derrotas e dois empates. A marcou 16 gols e sofreu 15.

O Cruzeiro entra em mais uma edição da competição com a tradição de quem já venceu quatro vezes e sonha com o quinto título. Campeão em 2007, 2010, 2012 e 2017, o clube mineiro esteve muito perto de mais uma conquista no ano passado, mas acabou superado pelo Palmeiras na final. Sob o comando de Luciano Dias, a Raposa aposta forte na base: são 74 atletas inscritos, muitos deles com passagem recente até as quartas de final da última Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Corinthians

O Timão é o 15º na tabela, com 10 pontos conquistados, duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A equipe marcou 14 gols e sofreu 20.

Na temporada de 2024, o Corinthians teve um desempenho abaixo do esperado e terminou a competição na 18ª colocação, somando apenas 18 pontos em 19 partidas disputadas. A equipe paulista ficou à frente apenas de Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense na tabela. Apesar de já ter alcançado duas vezes a final do torneio — em 2016 e 2022 — o clube ainda busca conquistar seu primeiro título na história da competição.

Formato da competição

A competição reunirá os 20 clubes mais bem colocados no Ranking Nacional de Clubes da CBF, e, pela primeira vez, contará com rebaixamento: os três últimos colocados ao fim do torneio cairão para a Série B do Brasileirão Sub-20 de 2026.

A primeira fase será disputada em turno único, com todos os times se enfrentando até o dia 23 de junho. Ao final dessa etapa, os oito melhores colocados avançam às quartas de final.

A fase eliminatória começa com as quartas marcadas para os dias 31 de junho e 1º de agosto. As semifinais estão previstas para os dias 20 e 21 de agosto.

A grande final será disputada em dois jogos, com datas-base para os dias 27 de agosto (ida) e 3 de setembro (volta). Além do título, a equipe campeã garantirá vaga na Libertadores Sub-20 de 2026.

Clubes participantes: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, América-MG, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos, Atlético-GO, Juventude, Cruzeiro e Cuiabá.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CORINTHIANS

BRASILEIRÃO SUB-20 - 11ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 20 de abril de 2025, às 15h00 (de Brasília)

📍 Local: Toca da Raposo II, em Minas Gerais

📺 Onde assistir: Sportv

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

🚩 Assistentes: Douglas Almeida Costa (MG) e Andressa Oliveira Pereira (MG)

🖥️ VAR: Não há.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: Marcelo Eráclito; Janderson, Bruno Alves, Gustavo Carvalho e Nicolas Pontes; Murilo Rhikman, Cauan Baptistella, Rhuan Gabriel e Filipe; Kenji e André. (Técnico: Luciano Dias)

CORINTHIANS: Cadu; Gabriel Caipira; Fernando Vera, Lorenzo e Denner; Caraguá, Bahia e Dieguinho; Pedro Thomas, Nicollas e Gui Negão. (Técnico: Orlando Ribeiro)