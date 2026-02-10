Corinthians realiza ação contra fraude e cambismo no dérbi

O Corinthians realizou, no domingo (08), uma operação preventiva de combate à fraude e ao cambismo durante o clássico contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, que terminou empatado em 1 a 0. A ação foi resultado de análises e "cruzamentos sistêmicos" que apontaram irregularidades na compra de ingressos por meio do programa Fiel Torcedor.

Como consequência das apurações, cerca de 500 ingressos foram bloqueados e os portadores impedidos de acessar o estádio. Em nota, o Corinthians afirmou que A medida teve como objetivo proteger o clube, garantir a integridade do evento e preservar os direitos dos torcedores que adquiriram entradas de forma regular. Além disso, outros três vendedores ilegais foram detidos nas imediações da arena e encaminhados ao Drade.

A maior parte dos ingressos bloqueados estava concentrada nos setores Sul e Leste do estádio.

Néo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

Veja abaixo a nota completa enviada pelo Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, no último domingo (08/02), realizou uma ação preventiva de combate à fraude e ao cambismo, decorrente de análises e cruzamentos sistêmicos que identificaram irregularidades na aquisição de ingressos por meio do programa Fiel Torcedor.

Em razão dessas apurações, aproximadamente 500 ingressos foram bloqueados, impedindo o acesso à partida, como medida de proteção ao Clube, à integridade do evento e aos torcedores que adquiriram seus ingressos de forma regular.

Também foram detidos outros três vendedores ilegais nas imediações da Neo Química Arena. Todos foram encaminhados ao Drade.

A maior concentração dos ingressos bloqueados foi identificada nos setores Sul e Leste da Neo Química Arena.

O Clube reforça seu compromisso permanente com a lisura dos processos de venda, o combate a práticas ilícitas e a defesa do direito do torcedor.

