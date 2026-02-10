menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians realiza ação contra fraude e cambismo no dérbi

Medida afetou principalmente os setores Sul e Leste da Neo Química Arena

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 10/02/2026
14:19
Atualizado há 2 minutos
Aproximadamente 500 ingressos foram bloqueados após irregularidades no Fiel Torcedor (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)
imagem cameraAproximadamente 500 ingressos foram bloqueados após irregularidades no Fiel Torcedor (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians realizou, no domingo (08), uma operação preventiva de combate à fraude e ao cambismo durante o clássico contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, que terminou empatado em 1 a 0. A ação foi resultado de análises e "cruzamentos sistêmicos" que apontaram irregularidades na compra de ingressos por meio do programa Fiel Torcedor.

continua após a publicidade

Como consequência das apurações, cerca de 500 ingressos foram bloqueados e os portadores impedidos de acessar o estádio. Em nota, o Corinthians afirmou que A medida teve como objetivo proteger o clube, garantir a integridade do evento e preservar os direitos dos torcedores que adquiriram entradas de forma regular. Além disso, outros três vendedores ilegais foram detidos nas imediações da arena e encaminhados ao Drade.

A maior parte dos ingressos bloqueados estava concentrada nos setores Sul e Leste do estádio.

Néo Química Arena para Corinthians x Ponte Preta (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)
Néo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

Veja abaixo a nota completa enviada pelo Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, no último domingo (08/02), realizou uma ação preventiva de combate à fraude e ao cambismo, decorrente de análises e cruzamentos sistêmicos que identificaram irregularidades na aquisição de ingressos por meio do programa Fiel Torcedor.

continua após a publicidade

Em razão dessas apurações, aproximadamente 500 ingressos foram bloqueados, impedindo o acesso à partida, como medida de proteção ao Clube, à integridade do evento e aos torcedores que adquiriram seus ingressos de forma regular.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Também foram detidos outros três vendedores ilegais nas imediações da Neo Química Arena. Todos foram encaminhados ao Drade.

A maior concentração dos ingressos bloqueados foi identificada nos setores Sul e Leste da Neo Química Arena.

O Clube reforça seu compromisso permanente com a lisura dos processos de venda, o combate a práticas ilícitas e a defesa do direito do torcedor.

continua após a publicidade

+ Aposte no Corinthians em jogos pelo Paulistão e Campeonato Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias