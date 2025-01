Alex Santana comemora primeiro gol pelo Corinthians e analisa disputa por posição

Na vitória do Corinthians sobre o Água Santa por 2 a 1, na última quinta-feira (22), Alex Santana saiu da Neo Química Arena com o sabor especial de ter marcado seu primeiro gol com a camisa do Timão. Contratado em julho, o volante completou seu 18º jogo e falou ao Lance! sobre a emoção de balançar as redes diante da Fiel.

continua após a publicidade

➡️Vaquinha quita 30ª parcela do estádio do Corinthians; veja quanto falta

— A melhor possível. Ainda mais sendo na nossa casa, na frente da nossa torcida. Vivi uma mistura de sentimentos e emoções. Foi aquele típico momento que ficará marcado para sempre na minha memória e no meu coração — disse o jogador de forma emotiva.

Reviravolta do Timão

Aos 29 anos, Alex Santana acumula passagens por Athletico Paranaense, Botafogo, Internacional e Ludogorets Razgrad, da Bulgária. Em sua apresentação, revelou ser torcedor do Corinthians na infância. Desde que chegou ao clube, viveu momentos opostos: da luta contra o rebaixamento à classificação para a Libertadores.

continua após a publicidade

— Ano passado, passamos por um momento bem complicado e poucas pessoas acreditavam na nossa evolução. Mas nós sabíamos que tínhamos qualidade para melhorar. Nos fechamos e trabalhamos muito. Hoje, estamos bem, com uma grande sequência de vitórias, mas o segredo é não tirar os pés no chão, manter a nossa humildade e seguir com a mesma pegada, com a mesma seriedade, para alongar esse bom momento o máximo possível — conta o jogador ao Lance!

Luta por posição

Assim que chegou, Alex Santana se tornou titular de Ramón Díaz. Em agosto, em partida contra o Juventude, o jogador sofreu uma lesão de grau 3 na parte posterior da coxa e quase perdeu a temporada. Chegou a retornar em outubro, mas teve que dividir a posição com novos reforços da equipe como Charles, Carrillo e José Martínez.

continua após a publicidade

— Os reforços chegaram durante o ano de 2024. Se você analisar o elenco do primeiro semestre e comparar com o elenco do segundo semestre, verá a quantidade de jogadores que chegou. E, como já falamos, os resultados foram vistos no campo. Por isso, acho que o clube sabe que pode confiar no nosso elenco e se alguma contratação chegar, será algo mais pontual. Temos um grupo muito qualificado e bem equilibrado — disse o meia.

— A competição interna só tem pontos positivos e faz com que a gente sempre treine no nosso máximo para demonstrar que temos condições de jogar — disse Alex Santana sobre disputa por posição.

Alex Santana marcou contra o Água Santa (Foto:Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Chances no Paulistão

O elenco se reapresentou no dia 7 de janeiro. A ideia da comissão técnica do Corinthians é dar rodagem ao grupo nas primeiras rodadas do estadual. Alex Santana esteve em campo nos três jogos do Timão neste início de temporada: as vitórias por 2 a 1 sobre RB Bragantino, Velo Clube, quando entrou no segundo tempo, e Água Santa.

Titular em duas partidas, o jogador foi utilizado por Ramón Díaz tanto como primeiro volante, mais preso à marcação, quanto como segundo homem de meio-campo, com liberdade para atacar. Alex Santana afirma que busca ser um atleta polivalente, característica que pode ajudá-lo a garantir uma vaga no time titular contra o São Paulo.

— A comissão tem me dado muita liberdade de movimentação e eu estou gostando. Ao longo da minha carreira, já joguei tanto de primeiro como de segundo, chegando mais a frente. Gosto de pisar na área e estou muito feliz com a confiança e a liberdade que o professor tem me passado — falou o jogador.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximo jogo

O Corinthians entra em campo neste domingo (26), em seu primeiro clássico da temporada. No Morumbis, o Timão enfrenta o São Paulo, às 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista.