Corinthians perde dois titulares para estreia no Paulistão

O Corinthians terá, ao menos, dois desfalques na escalação titular para o duelo contra o Red Bull Bragantino, na próxima quinta-feira (16), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela estreia da equipe no Campeonato Paulista.

Com uma lesão no joelho, Rodrigo Garro segue em tratamento com o departamento médico do clube e será desfalque por tempo indeterminado. O jogador argentino relatou, ainda em abril do ano passado, um incômodo na região, que vem sendo acompanhado pelos profissionais do Timão.

Breno Bidon, por sua vez, se apresentou à Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria, que será realizado entre os dias 23 de janeiro e 13 de fevereiro na Venezuela. Com isso, a tendência é que o volante perca grande parte dos jogos da fase de grupos, incluindo os três clássicos, e esteja à disposição da comissão técnica apenas na reta final da competição estadual.

O curto período de preparação na pré-temporada, devido ao adiantamento do calendário nacional, deve levar o técnico Ramón Díaz a escalar uma equipe alternativa para o duelo contra o Massa Bruta. O atacante Memphis Depay, inclusive, deve ser um dos atletas preservados e iniciar o confronto no banco de reservas.

Corinthians no Paulistão

Cabeça de chave do grupo A, o Corinthians terá a companhia do Botafogo-SP, Inter de Limeira e Mirassol, outro representante da Série A do Campeonato Brasileiro. Conforme o regulamento da competição, no entanto, o Timão não enfrentará esses três adversários na fase regular.

