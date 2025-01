O Operário-PR está 100% na Copinha 2025. A equipe paranaense soma duas vitórias e conquistou a classificação antecipada pra segunda fase do torneio.

➡️Copinha 2025: saiba os times já classificados para a segunda fase

Ryan Santos, defensor e um dos pilares da equipe, celebra o gol importante marcado no triunfo por 2 a 1 sobre o Santa Cruz-PE.

“É sempre especial marcar e ajudar meu time dentro de campo. Graças a Deus estamos realizando uma excelente campanha no torneio, com o trabalho de todos do grupo sendo refletido em campo”, disse Ryan.

O defensor também projetou o duelo contra Força e Luz, do Rio Grande do Norte, pela última rodada da fase de grupos.

“Tem tudo pra ser mais um ótimo jogo. Respeitamos muito o adversário, mas sabemos da nossa qualidade e entraremos em campo buscando mais um resultado positivo”, complementou o defensor.

Operário-PR na Copinha 2025

O Operário-PR fez uma belíssima estreia nesta edição da Copinha. A equipe paranense goleou o Tanabi por 6 a 0. Na segunda rodada, que garantiu a vaga antecipada ao mata-mata, o time venceu por 2 a 1 o Santa Cruz.

Na próxima rodada, a equipe encara o Força e Luz apenas para cumprir tabela e também manter a sua liderança, que definirá o adversário na próxima fase.

03/01 - Tanabi 0 x 6 Operário-PR

06/01 - Operário-PR 2 x 1 Santa Cruz

09/01 - Força e Luz x Operário-PR - 12h45 (de Brasília)

Times já classificados à segunda fase

Com o fim das rodadas de domingo e segunda, a Copinha 2025 já tem 14 classificados para as 64 vagas disponíveis para o mata-mata da competição.