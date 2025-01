Por onde anda Leandrinho, o melhor jogador da Copinha de 2013?

Leandrinho foi um dos jogadores mais promissores revelados na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013. Com sua habilidade e visão de jogo, destacou-se como o grande nome da competição vestindo a camisa do Santos. A expectativa era que ele se tornasse um dos pilares do clube na transição para o elenco profissional, mas sua trajetória tomou rumos inesperados. O Lance! te conta por onde anda Leandrinho.

Naquele ano, o jovem meia chamou a atenção não apenas por seu talento individual, mas também pela capacidade de decidir partidas em momentos importantes. A consagração como melhor jogador da Copinha colocou Leandrinho no radar de grandes clubes do Brasil e do exterior, alimentando a esperança de uma carreira sólida no futebol profissional.

A transição no Santos

Após o destaque na Copinha, Leandrinho foi integrado ao elenco principal do Santos. No entanto, ele encontrou dificuldades para se firmar entre os titulares, enfrentando forte concorrência por posição. Com poucas oportunidades, o meia optou por buscar novos ares e, em 2016, transferiu-se para o futebol português, defendendo o Rio Ave.

No clube europeu, Leandrinho começou a ganhar minutos em campo e adaptou-se ao estilo de jogo europeu. Apesar disso, ele não conseguiu se estabelecer como uma figura de destaque no futebol português, levando a uma mudança para o Vitória de Setúbal em 2019.

Por onde anda Leandrinho?

Após passagens por Portugal, Leandrinho retornou ao Brasil, onde defendeu o Avaí durante a temporada de 2020. Embora tenha mostrado flashes de seu talento, o jogador não conseguiu alcançar a regularidade necessária para se destacar no cenário nacional.

Em 2021, Leandrinho decidiu novamente buscar espaço fora do Brasil, assinando com o Mafra, também em Portugal. Lá, ele encontrou estabilidade e foi uma peça importante na equipe por dois anos, até transferir-se para o futebol saudita, onde atualmente defende o Al-Jandal.

Essa mudança para o Oriente Médio representa uma nova fase na carreira do jogador, que segue buscando relevância em campeonatos menos tradicionais, mas que oferecem boas oportunidades financeiras e de destaque individual.

Clubes da carreira

2012–2016: Santos

2016–2019: Rio Ave

2019–2020: Vitória de Setúbal

2020–2021: Avaí

2021–2023: Mafra

2023–: Al-Jandal

A carreira de Leandrinho

Embora não tenha se tornado uma estrela no futebol brasileiro ou europeu, Leandrinho construiu uma trajetória que reflete a resiliência e a busca constante por evolução. Seu desempenho na Copinha de 2013 segue sendo um marco em sua carreira, e ele continua a trilhar caminhos no futebol internacional.