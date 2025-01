Copinha 2025: saiba os times já classificados para a segunda fase

A Copinha 2025 já conheceu mais classificados à segunda fase após o fim da rodada da segunda-feira. Além dos quatro times que conseguiram vaga ao mata-mata depois do término da segunda rodada, no domingo, outras 10 equipes também estão vivas no torneio.

Das 64 vagas para o mata-mata, até agora 14 estão preenchidas. O cruzamento na próxima fase da Copinha são com primeiro e segundo colocados do grupo dois.

Times já classificados à segunda fase da Copinha 2025

Votuporanguense (Grupo 1) Botafogo (Grupo 1) Criciúma (Grupo 4) Mirassol (Grupo 4) Operário-PR (Grupo 3) Guarani (Grupo 5) Santos (Grupo 7) Água Santa (Grupo 9) Fluminense (Grupo 10) Linense (Grupo 10) Juventude (Grupo 12) Audax (Grupo 17) Athletico-PR (Grupo 17) Palmeiras (Grupo 19)

Riquelme Fellipi comemora contra o Santa Cruz-AC (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Resultados da segunda rodada da segunda-feira (6)

Grupo 19

Oeste 6 x 0 Náutico-RR

Santa Cruz 0 x 5 Palmeiras

Grupo 17

Audax 1 x 0 Ferroviário

Mazagão 0 x 2 Athletico

Grupo 7

Jacioba 1 x 7 Santos

Ferroviário 0 x 0 CEFAT

Grupo 10

Coimbra 0 x 5 Fluminense

Linense 1 x 0 Inter de Limeira

Grupo 12

Juventude 3 x 1 América-RN

Comercial de Tietê 3 x 1 Operário Caarapoense

Grupo 5

Nova Iguaçu 0 x 1 Atlético-MG

Francana 0 x 5 Guarani

Grupo 6

Bandeirante 0 x 3 Botafogo-SP

Tuna Luso 1 x 2 Azuriz

Grupo 3

Tanabi 3 x 2 Força e Luz

Operário 2 x 1 Santa Cruz

Grupo 15

Desportivo Brasil 2 x 2 HErcílio Luz

Dom Bosco 0 x 0 Coritiba

Grupo 9

Tupã 1 x 3 Água Santa

Brasiliense 1 x 2 CRB

Grupo 8

Comercial-RP 0 x 2 São josé

Retrô 1 x 1 Vitória

Como funciona a Copinha?

Principal torneio disputado pelas categorias de base, a Copinha conta com 128 times que são divididos em 32 grupos. Os dois melhores de cada chave avançam no mata-mata. A decisão está marcada para o dia 25 de janeiro, no Pacaembu.

Na primeira fase, são três jogos e sistema de pontuação. Já a partir da segunda fase, a disputa será em sistema eliminatório, com jogo único. Em caso de empate, a vaga é definida nos pênaltis.