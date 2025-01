A Copinha 2025 já tem os primeiros times classificados à segunda fase do torneio. No entanto, além do futebol competitivo entre as equipes, alguns nomes têm chamado a atenção, como os de apelidos curiosos e os de craques e ídolos.

Ao todo, foi possível montar uma seleção de Riquelmes devido à quantidade de jogadores com o nome do ídolo do Boca Juniors. Juan Román Riquelme foi homenageado, em diferentes formas, 18 vezes na Copinha 2025.

Rikelme - Francana

Ramon Riquelme - Palmeiras

Renan Riquelme - Vila Nova

Rikelme - Floresta

Rikelmy - Náutico

Riquelme Avellar - Vasco da Gama

Riquelme - Vitória

Riquelme - Suzano

Riquelme Felipe - Fluminense

Riquelme Fillipe - Palmeiras

Riquelme - Grêmio

Riquelme - Taubaté

Riquelme - RB Bragantino

Riquelme - Jaciobá

Riquelmi - Itapirense

Riquelmir - Piauí

Riquelmy - Carajás

Além de Riquelme, outros craques também foram lembrados. Raí, ídolo do São Paulo, é quem mais tem xarás na competição: são cinco jogadores com o mesmo nome. Messi, Cristiano Ronaldo, Zidane e Garrincha também foram homenageados.

Raí - Picos, Estrela de Março, Bahia, Coimbra e Atlético-GO Balotelli - América e Botafogo Casagrande - ABC Fagner - América Negueba - América e Trindade Messi - Araguacema Kazim - Atlético-MG Garrincha - Avaí Richarlison - Bahia e Linense Lucas Moura - Barra Kaká - Canaã EC e XV Jaú Gabigol - Canaã EC Hulk - Canaã EC e Hercílio Luz Dagoberto - Dom Bosco Dybala - Dom Bosco Mauro Silva - Comercial Romarinho - Criciúma Cristiano Ronaldo - Cuiabá Deivinho - Estrela de Março, Falcon e Serra Branca Zidane - Fast Clube

Nomes e apelidos curiosos de jogadores da Copinha 2025

A Copinha é conhecida não só por revelar novos talentos do futebol brasileiro, mas também por ter jogadores com nomes e apelidos curiosos. Nesta edição a história não foi diferente. Cauan Cebola, Buchecha e Cabeça são alguns exemplos.

Abner Feijão - Aster Itaquá Amendoim - Retrô Argentino - Itapirense Balotelli - América e Botafogo Batata - Aster Itaquá Big - Atlético-GO Bigode - Iape e Tanabi Bode - Fast Clube Boiadeiro - Retrô e Ponte Preta Brasileiro - União Araguainense Buchecha - Capitão Poço Cabeça - Fast Clube e Santa Cruz Cacau - Retrô Caixa - Picos Camavinga - Tuna Luso Canela - Fast Clube Casagrande - ABC Cauan Cebola - Canaã Cebolinha - Sergipe Choko - Cascavel Matheus Gago - Real Brasília Matuto - Votoraty Melqui - Ceará Messi - Araguacema Militão - Tuna Luso Montanha - Brasiliense e Porto Vitória Mumu - Operário Negão de Uberaba - Tanabi Negueba - América Ninho - Inter de Minas Nygol - Cruzeiro Page - Criciúma Palinha - Bahia Pentecoste - Tirol Pepetinha - Jaciobá Perereca - Itapirense Pescoço - Dourados Pet - Atlético-GO Peu - Atlético-MG Pimentinha - Iape

Gringos na Copinha 2025

Além de reunir nomes de craques, apelidos curiosos e grandes revelações do futebol brasileiro, a Copinha também conta com a presença de jogadores de outras nacionalidas. Em 2025, 20 países além do Brasil têm representantes na competição. São eles:

