Porto Vitória enfrenta o Grêmio, nesta quarta-feira (8), em duelo válido pela 2ª rodada da Copinha. A bola rola a partir das 15h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Ninho da Graça, em Guaratinguetá (SP). O confronto será transmitido pelo canal Paulistão, no YouTube.

Na fase de grupos, os dois clubes conquistaram a vitória no primeiro jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Grêmio lidera o grupo 21, seguido do Porto Vitória, pela vantagem garantida pelo saldo de gols.

Como foi a estreia dos clubes?

O Porto Vitória iniciou sua jornada na Copa SP de Futebol Júnior 2025, enfrentando o Atlético Guaratinguetá. A partida terminou com o placar de 2 a 0 a favor do time capixaba, garantindo-lhe os primeiros três pontos no Grupo 21. O primeiro gol do jogo foi marcado por Ernane, centroavante do Porto Vitória, aos 29 minutos do primeiro tempo. Andrew Mulenga, atacante zambiano, ampliou a vantagem com um segundo gol aos 20 minutos da segunda etapa.

Do outro lado, o Grêmio estreou na Copinha com uma vitória contundente sobre o Vitória da Conquista. O confronto ocorreu no Estádio Professor Dario Rodrigues Leite, localizado em Guaratinguetá. A equipe Sub-20 do Grêmio demonstrou superioridade ao longo da partida, marcando quatro gols contra nenhum do adversário, o que lhe garantiu a liderança do grupo devido ao saldo de gols. Os gols foram assinalados por Alysson, Viery, Nathan e Jardiel, destacando-se não apenas pela quantidade, mas pela qualidade técnica envolvida.

✅ FICHA TÉCNICA

PORTO VITÓRIA X GRÊMIO

2ª RODADA - COPINHA

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Ninho da Graça, em Guaratinguetá (SP)

📺 Onde assistir: canal Paulistão, no YouTube

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PORTO VITÓRIA (Técnico: Gustavo Caetano)

Pablo; PH, João Victor, Daniel e Kayque; Da Matta, Walter, Alexandre e Kaique; Andrew e Ernane.



GRÊMIO (Técnico: Fabiano Daitx)

Ygor; Igor Serrote, Nathan, Viery e Wesley Costa; Kaick, Tiago e Hiago; Alysson, Gabriel Mec e Guga (Jardiel).

