Nacional-SP enfrenta o Vasco, nesta sexta-feira (10), em duelo válido pela 3ª rodada da Copinha. A bola rola a partir das 15h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo (SP). O confronto será transmitido pela CazéTV, no YouTube e na Amazon Prime. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

continua após a publicidade

Na fase de grupos, os clubes ainda não conseguiram nenhuma vitória e são os últimos da tabela. O Vasco está com dois empates na Copinha e está em terceiro lugar, atrás do Canaã, por critérios de desempates. Já o Nacional-SP, que tem um empate e uma derrota, é o lanterna do Grupo 32.

➡️ Vasco no Carioca: quatro nomes para ficar de olho no time alternativo

✅ FICHA TÉCNICA

NACIONAL-SP X VASCO

3ª RODADA - COPINHA

📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: CazéTV

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NACIONAL-SP (Técnico: Valter Santos)

Ryan Santos; Bruce Alves, Luiz Gabriel, Gabriel Pereira e Lucas Camargo; Nicolas Matheus, Diogo Bolt e Vitor Wandeur; Emmanuel, Ronaldy e Vinicius Molina.



VASCO (Técnico: Matheus Curopos)

Phillipe Gabriel; Breno, Roger, Wanyson e João Gabriel; Ramon Rique, Igor Toledo e Lukas Zuccarello; Alexander, Pedro Augusto e Léo Jacó.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte