O sétimo dia de jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior garantiu a classificação de mais dois gigantes do futebol brasileiro à segunda fase — mas também teve surpresa. Grêmio e Cruzeiro seus jogos e avançaram para os playoffs da Copinha, enquanto o Flamengo tropeçou no último jogo do dia, perdeu para o Zumbi-AL e ainda corre risco.

continua após a publicidade

➡️Fique por dentro de tudo o que acontece na Copinha

Sport, Ceará e o tradicional Juventus (SP) também venceram na rodada e garantiram vaga na próxima fase. O Botafogo, por sua vez, bateu o Votuporanguense por 1 a 0 e assegurou a liderança.

O primeiro time a se classificar nessa quarta-feira (8) foi o Grêmio, que superou o Porto Vitória por 1 a 0, chegou aos 6 pontos e passou ao playoff de forma antecipada. Depois, foi a vez de o Cruzeiro avançar ao bater o São Carlos por 2 a 0. O time mineiro chegou aos 7 pontos em três partidas e encerrou a fase classificatória com a primeira colocação do Grupo 13. Com 5, o Real Brasília ficou com a segunda vaga.

continua após a publicidade

No início da noite, o Botafogo superou o Votuporanguense por 1 a 0, chegou aos 9 pontos e terminou com a primeira colocação do Grupo 1. O time da casa, por sua vez, levou a segunda vaga.

A surpresa do dia ficou com o Flamengo. O time saiu na frente, mas permitiu a virada por 2 a 1 do Zumbi-AL. Com o resultado, o time alagoano chegou aos 6 pontos e garantiu vaga na próxima fase, já que não pode mais ser alcançado por EC São Bernardo ou Cruzeiro-PB, que empataram sem gols na preliminar. Ambos têm 1 ponto e ainda brigam com o Flamengo pela segunda vaga no Grupo 23.

continua após a publicidade

Grêmio venceu o Porto Vitória pela 2ª rodada da Copinha (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Resultados da Copinha - 08/01

Grupo 1

Fast 0 x 4 Floresta

Votuporanguense 0 x 1 Botafogo

Grupo 4

Capitão Poço 2 x 1 Rio Branco-ES

Mirassol x Criciúma

Grupo 13

Real Brasília 3 x 1 Imperatriz

São Carlos 0 x 2 Cruzeiro

Grupo 20

Boavista 0 x 5 Sport

Referência 1 x 0 Cascavel

Grupo 21

Atlético Guaratinguetá 0 x 0 Vitória da Conquista

Porto Vitória 0 x 1 Grêmio

Grupo 23

EC São Bernardo 0 x 0 Cruzeiro-PB

Zumbi x Flamengo

Grupo 25

Ituano 2 x 1 Carajás

São Bento 0 x 3 Fortaleza

Grupo 31

Juventus 5 x 0 Portuguesa Santista

Trindade 0 x 3 Ceará