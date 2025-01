Flamengo de Guarulhos enfrenta o Internacional, nesta sexta-feira (10), em duelo válido pela 3ª rodada da Copinha. A bola rola a partir das 11h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos (SP). O confronto será transmitido pelo canal fechado SporTV. ➡️ Clique para assistir no Sportv

Na fase de grupos, o Flamengo-SP venceu as duas partidas e está invicto na competição, liderando o Grupo 29 com seis pontos. Já na lanterna, o Internacional ainda não conquistou nenhuma vitória e não pontuou na Copinha.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO-SP X INTERNACIONAL

3ª RODADA - COPINHA

📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos (SP)

📺 Onde assistir: SporTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO-SP (Técnico: Anderson da Cruz)

Kauã; João Lucas, Gustavo, Ruan e Igor; Hugo, Nicolas, Daniel e Francisco; Leonardo e Diogo.



INTERNACIONAL (Técnico: Eder Moraes)

Diego; Cleiton, Cauã Ferreira, Esley e Kauã Barbosa; Vaghetti e Dionathan; Guilherme Barbosa, Allex e Pedrinho; Crysthyan Lucas.

