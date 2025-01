Flamengo perde pênalti, e Zumbi-AL vence de virada na Copinha

De virada, e na base da superação, o Zumbi-AL bateu o Flamengo por 2 a 1 em Mogi das Cruzes na noite desta quarta-feira (8) e garantiu classificação antecipada no Grupo 23 para a segunda fase da Copinha. O time rubro-negro saiu na frente, com gol contra de João Gabriel, mas Ruan e Cauã viraram para a equipe alagoana. No fim do jogo, o Flamengo ainda desperdiçou um pênalti.

Como foi o jogo

O Flamengo começou melhor a partida, e precisou de apenas dez minutos para abrir o marcador. Gusttavo deu uma bonita "lambreta" na ponta direita e cruzou na área; o goleiro Marcos Vinicius não conseguiu segurar, a bola bateu em João Gabriel e entrou contra a própria meta.

O time rubro-negro seguiu pressionando, e até os 30 minutos deu a entender que ampliaria o placar e venceria sem maiores sobressaltos. Mas aí o jogo virou — literalmente. Aos 31, foi a vez de o goleiro Caio Barone, do Flamengo, rebater mal, permitindo o empate do Zumbi-AL, com Ruan.

O gol deu novo ânimo ao time alagoano, que voltou melhor no segundo tempo e passou a ter as melhores chances. Aos 33, Cauã bateu rasteiro da entrada da área e fez o gol da virada. Nos acréscimos, o Flamengo ainda teve a chance de empatar em cobrança de pênalti, mas Germano bateu por cima.

O que vem pela frente

Com a vitória dessa quarta-feira, o Zumbi-AL chegou aos 6 pontos e é o primeiro time do Grupo 23 classificado à próxima fase da Copinha. O Flamengo, por sua vez, estacionou nos 3 e vai precisar vencer o EC São Bernardo no próximo sábado (11). No mesmo dia, o Zumbi-AL precisará apenas de um empate diante do Cruzeiro-PB para garantir a liderança do grupo.

Flamengo perdeu para o Zumbi-AL na Copinha (Foto: Nayra Halm / Foto do Jogo)

✅ FICHA TÉCNICA

ZUMBI 2 X 1 FLAMENGO

COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR - GRUPO 23

🗓️ Data e horário: 8 de janeiro de 2025, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP)

⚽ Gols: João Gabriel, contra (10'/1ºT), Ruan (31'/1ºT); e Cauã (33'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Marcos Vinicius e Jean (ZUM)

⚽ ESCALAÇÕES

ZUMBI-AL (Técnico: Beto Silva)

Marcos Vinicius; João Gabriel. Gabriel Costa, Layan, Jean e Carioca; Caio, Igor; Ruan, Cauã e Wemerson.

FLAMENGO (Técnico: Raphael Bahia)

Caio Barone; Gusttavo, Pedro Lemos (Pedro), Johnny e Germano; Luis Aucélio, Joshua (Lucas Vieira), Pedro Leão e Bill; Douglas Telles (Lipão) e Felipe Lima (Ryan Roberto).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gustavo Holanda Souza

🚩 Assistentes: João Petrucio Marimônio de Jesus dos Santos e Pablo Lemos Fillet