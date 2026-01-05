Palmeiras perde atacante titular por lesão em estreia na Copinha

O atacante Heittor deixou o gramado ainda no primeiro tempo da estreia do Palmeiras na Copinha, diante do Monte Roraima-RR, na Arena Barueri. Aos 30 minutos, o jogador sofreu uma lesão no joelho e precisou ser retirado com auxílio de uma maca.

Para o lugar do camisa 9, que deixou o campo chorando, o técnico Lucas Andrade optou pela entrada de Felipe Teresa.

Após a partida contra o Monte Roraima, o Palmeiras enfrenta o Batalhão-TO no dia 8 de janeiro e encerra sua participação na fase de grupos diante do Remo, três dias depois. Todas as partidas da fase de grupos serão disputadas na Arena Barueri.

O Palmeiras é bicampeão da Copinha (2022 e 2023) e busca seu terceiro título na competição. Na última edição, foi eliminado pelo Grêmio, nas quartas de final, após derrota por 3 a 2.

Heittor tem Endrick como inspiração

Heittor, atualmente com 18 anos, aparece como uma das referências do grupo do Palmeiras na Copinha. Questionado sobre suas principais características, o atacante revelou se inspirar em Endrick, uma das principais revelações do Alviverde nos últimos anos.

- Me vejo muito no Endrick, que também é trombador e veloz. Sobre a Copinha: é o sonho de qualquer menino, estou muito feliz de poder jogar. É a oportunidade que todos esperam. Como todos falam, é a Copa do Mundo da base - disse Heittor, em entrvista à TV oficial do Palmeiras.

Inscritos do Palmeiras na Copinha: