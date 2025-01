O Botafogo venceu o Votuporanguense-SP por 1 a 0, nesta quarta-feira (8), pelo jogo último jogo da primeira fase da Copinha 2025, na Arena Plínio Marin. Lucas Camilo foi o autor do gol da equipe carioca logo nos primeiros minutos de partida. Com a vitória, o Glorioso garantiu a liderança do Grupo 1 e agora espera o resultado do duelo entre Ponte Preta e IAPE-MA, nesta sexta-feira (10), para saber seu adversário na próxima fase.

Como foi a partida?

Já classificado, o Botafogo entrou em campo contra o Votuporanguense em busca do primeiro lugar do Grupo 1 para ser mandante na próxima fase da competição. A apreensão foi amenizada logo no início do jogo, quando Lucas Camilo abriu o placar com um golaço. O meia construiu espaço na intermediária e arriscou um belo chute de perna direita que estufou as redes de Basseto. A partir daí a partida esfriou, mas o Alvinegro ainda teve a oportunidade de ampliar a vantagem no último lance da primeira etapa, com um chute de Charles, mas a bola acabou rebatendo. Weliton e Kauan Toledo tentaram a rebatida, mas a trave e o zagueiro Matheus impediram o segundo gol.

A segunda etapa não teve muitas emoções. Os donos da casa até levaram perigo, mas sem sucesso na finalização. A equipe carioca se mostrou sólida defensivamente, e com o brilho de Caio Zappelini, que participou das principais chegadas ofensivas, poderia ter ampliado o placar diante do Votuporanguense. Em uma das melhores chances do segundo tempo, o meia recebeu em profundidade, deixou Matheus caído com um drible, mas chutou muito forte e alto de perna esquerda. Bola passou por fora. Com um jogo mais frio, a equipe apenas administrou a vantagem do placar para garantir o topo da tabela do Grupo 1.

O que vem por aí?

Agora, o Botafogo, que líder do Grupo 1, enfrenta o segundo colocado no Grupo 2, que será definido nesta sexta-feira (11), na partida entre Ponte Preta e IAPE. No momento, a Ponte é líder com 6 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo IAPE-MA, com 4 pontos, em caso de derrota. A partidas válidas pela segunda fase da competição acontecem neste domingo e segunda, mas ainda sem horários definidos. Por integrar o Grupo 1, o Glorioso deve entrar em campo no domingo (12).

Na segunda fase, 64 clubes se enfrentam em um sistema de mata-mata. Em caso de empate, a classificação será definida por pênaltis.

Outros resultados do grupo

Na tarde desta quarta-feira (8), o Fast Club-AM foi goleado pelo Floresta por 4 a 0, e definiram a classificação do grupo. Com a campanha, o Fast ficou na lanterna do grupo 1, sem nenhum ponto somado, e volta para casa novamente sem conseguir avançar à segunda fase da Copinha. O Floresta somou três pontos e ficou com a terceira posição. Ambos já desclassificados.

✅ FICHA TÉCNICA

VOTUPORANGUENSE X 1 BOTAFOGO

3ª RODADA - COPINHA

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP)

🥅 Gol: Lucas Camilo, 3'/1ºT (0-1)

🟨 Cartões amarelos: João Pedro (Botafogo); Fábio Monte (Votuporanguense-SP); Cauã Zappelini (Botafogo)

VOTUPORANGUENSE (Técnico: Lindomar Ferreira Silva)

Basseto, João Pedro (Vilani), Luiz Felipe, Matheus, Leo Moura, Fábio Monte (Lucas Silva), Victor Hugo, Luiz, Izaque (Carlos Eduardo), Yago e Rafa (Ramon)

BOTAFOGO (Técnico: Leonardo Ramos)

Luiz Fabiano; Paulo Gustavo, Justino e Marquinhos; João Pedro (Josimar), Lucas Camilo (Kaio), Charles (Felipe Januário), Cauã Zappelini, Caio Valle, Kauan Toledo (Lucas Santos) e Weliton

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Dener William da Silva

🚩 Assistentes: Gabriel Alexandre Tostes Fleming e Jefferson Yago Franco Pinto.

