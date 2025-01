Cruzeiro vence e se classifica para a próxima fase da Copinha

O Cruzeiro venceu o São Carlos por 2 a 0, no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, no interior paulista. Com a vitória, a Raposa garantiu a liderança do Grupo 13 após a vitória do Real Brasília sobre o Imperatriz por 3 a 1, pouco antes do duelo da equipe mineira.

A equipe espera a definição do próximo adversário. A maior probabilidade é que o rival seja América-RJ ou Portuguesa. Na sexta (10), os times duelam em Itapira, valendo a definição dos classificados da chave. O Cruzeiro encara o segundo lugar do Grupo 14.

Como foi o jogo?

A partida foi movimentada, como uma boa decisão. Atuando ao lado do seu torcedor, o São Carlos se lançou ao ataque em busca de um resultado positivo. Com a vantagem do empate, o Cruzeiro explorava os contra-ataques.

A melhor chance dos donos da casa no primeiro tempo foi aos 18 minutos. Kauan Silva recebeu bom lançamento, aproveitou uma falha da zaga, saiu na cara do gol e chutou para boa defesa do goleiro Marcelo.

No lance seguinte, o Cruzeiro respondeu. Fernando chutou e o goleiro do São Carlos, Giovani Paiva defendeu, no rebote, Gui Meira finalizou e a bola explodiu na trave. Aos 34 minutos, a Raposa saiu na frente com gol de Kaique Kenji, que aproveitou jogada rápida e chutou na saída do goleiro.

O gol desestabilizou o São Carlos. Giovani Paiva errou reposição de bola e Jhosefer aproveitou para finalizar sem goleiro e aumentar a vantagem do Cruzeiro. A primeira etapa terminou 2 a 0 para o Cabuloso.

O segundo tempo foi de amplo domínio da equipe mineira. O Cruzeiro administrou a vantagem no placar e ofereceu perigo ao gol adversário, mas não conseguiu ampliar o placar em São Carlos. A partida terminou com a vitória do Cabuloso.

Cruzeiro venceu o São Carlos pela última rodada da fase de grupos da Copinha(Foto: @guilhermeveigafoto)

O que vem por aí?

Com a vitória, o Cruzeiro garantiu vaga para a próxima fase da Copinha, quando começam os confrontos eliminatórios. Líder do Grupo 13, a Raposa vai encarar o segundo colocado do Grupo 14. Portuguesa e América-RJ se enfrentam na sexta-feira (10), às 16h45 (de Brasília). Atualmente, a equipe carioca lidera a chave seguido pelos paulistas, três pontos separam os times

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO CARLOS 0 x 2 CRUZEIRO

1ª rodada - Fase de grupos da Copinha

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP)

🥅 Gols: Kaique Kenji (35'/1ºT), Jhosefer (36'/1º) (CRU)

🟨 Cartões amarelos: -

🔴 Cartão vermelho: -

Escalações

SÃO CARLOS (Técnico: João Batista)

Giovani Paiva; Juda, Bacural, Michel Chagas e Kawan Claro; Chaves, Paulo Henrique e Godinho; Iago, Emidio e Kauan Silva

CRUZEIRO (Técnico: Luciano Dias)

Marcelo; Victor Jesus, Janderson, Bruno Alves e Kauã Prates; Murilo Rhikman, Jhosefer e Fernando; Kaique Kenji, Cauan Baptistella e Gui Meira