Final da Copinha: veja as escalações de São Paulo e Corinthians

São Paulo e Corinthians estão prontos para a final da Copinha, neste sábado, às 10h (de Brasília). Enquanto o São Paulo busca seu quinto título na competição, o Corinthians quer aumentar sua hegemonia. Maior campeão da Copinha, o Timão está atrás de seu 12º título.

O São Paulo terá torcida única no estádio por fazer melhor campanha no torneio. Por determinação do Ministério Público de São Paulo, jogos entre São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos são disputados com torcida única no Estado de São Paulo.

Artilheiro da Copinha deste ano com dez gols, o atacante Ryan Francisco está suspenso e desfalca o São Paulo nesta manhã. Em seu lugar, o técnico Allan Barcellos escolheu Paulinho.

Assim, o São Paulo vai a campo com: João Pedro, Maik, Lucas Loss, Andrade e Guilherme Reis; Negrucci, Hugo e Matheus Alves; Lucca, Lucas Ferreira e Paulinho.

Já o Corinthians, de Orlando Ribeiro, vai a campo com: Kauê; Gabriel Caipira, Fernando Vera, Garcez e Denner; Bahia, Pellegrin e Thomas; Dieguinho, Nicollas e Gui Negão.

