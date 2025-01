Técnico da base do Corinthians, Orlando Ribeiro deu a receita para que sua equipe vença o São Paulo na final da Copinha. O comandante revelou a conversa que teve com os Filhos do Terrão na véspera da partida decisiva e passou tranquilidade aos jovens.

- A base é a mesma. O que eu falei é para eles aproveitarem a final. Eles lutaram e se dedicaram para isso. Estão com a energia do torcedor, que foi ao Parque São Jorge. Eles guardaram dentro deles e têm como obrigação dedicar ao torcedor a luta. Os ídolos ajudaram muito os meninos, falaram o que precisaram fazer para serem ídolos. Os meninos estão sabendo a receita e devem colocar em prática.

Demitido do São Paulo em 2021, Orlando Ribeiro afirmou que muitas questões mudaram dentro do clube, inclusive os profissionais que estavam em sua época. Por conta disso, o treinador não tinha nenhuma dica extra sobre o rival.

- Conheço a instituição, mas não conheço os atletas. Só o Negrucci trabalhou comigo, mas conhecemos pela análise de desempenho. O grupo que a gente trabalhou no São Paulo não está mais no Sub-20, então é muito diferente.

Neste sábado (25), Corinthians e São Paulo decidem a final da Copinha, e o Timão busca disparar no ranking dos maiores campeões do torneio e chegar ao 12º troféu.

