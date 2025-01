Ferroviária elimina o Santos e vai às oitavas da Copinha

A Ferroviária eliminou o Santos e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Junior na tarde desta terça-feira, diante de seus torcedores, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A classificação veio mais uma vez na decisão por pênaltis, por 6 a 5, após o time grená buscar um empate por 2 a 2 no tempo normal - perdia por 2 a 0. Rafael Freitas e Mateus Xavier marcaram para a equipe do litoral, e Victor Silva e Dieguinho deixaram tudo igual.

Na decisão por pênaltis, João Alves desperdiçou a última cobrança do Peixe. A equipe de Araraquara já havia se classificado nos pênaltis na fase anterior, quando eliminou o Vitória desta forma.

Agora, a Locomotiva espera o vencedor do duelo entre Guarani e Atlético-MG, que enfrentam na noite desta terça, em Franca, para saber quem enfrenta na briga por uma vaga nas quartas de final da Copinha.

Como foi o jogo?

O duelo entre as equipes foi um reencontro, já que ambas haviam se enfrentado na fase de grupos, no mesmo local, com a Ferroviária levando a melhor, vencendo por 2 a 1 e assegurando a liderança do Grupo 7. E o Peixe foi logo mostrando que a história poderia ser diferente, abrindo o placar no primeiro minuto. Após cobrança de escanteio, Gabriel Simples desviou no primeiro pau, e Rafael Freitas completou para marcar. Aos 19, em outra cobrança de corner, o Santos ampliou. A jogada até tentava clonar a do gol anterior, mas a defesa afastou, e a bola sobrou para Mateus Xavier chutar rasteiro, de fora da área, sem chances para o goleiro Igor, da Ferroviária.

Cinco minutos depois, a Locomotiva começou a reação. O santista Gabriel Simples falhou na tentativa de brecar um contra-ataque, e Victor Silva roubou a bola, foi para cima e fez um belo gol na Fonte Luminosa. A partida seguiu equilibrada no segundo tempo, e o empate saiu aos 31 minutos da etapa final. Dieguinho recebeu livre na entrada da área, matou no peito e tocou no canto para empatar.

Como foram os pênaltis?

Na disputa de cobranças da marca do pênalti, Meireles começou batendo firme e colocando a Ferroviária na frente, mas Gustavo Henrique cobrou com força e empatou. Na sequência, o goleiro João Fernandes defendeu a cobrança de Pedrinho, mas Kauan Pereira retribuiu isolando por cima do travessão. João Victor, Felipe e Thiagão marcaram pela Locomotiva, e Bernardo, João Ananias e André Klaus converteram pelo Peixe, levando a decisão para as alternadas. DG e Lenin marcaram na primeira leva, mas logo depois, Matão converteu, e João Alves desperdiçou, classificando a Ferroviária.

