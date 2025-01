Cruzeiro se classifica para oitavas de final da Copinha

O Cruzeiro se classificou para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao derrotar a Portuguesa por 3 a 1, de virada, nesta terça-feira (14), no Estádio Luisão, em São Carlos (SP). O próximo adversário da Raposa, no sábado (18), será o Bahia, que eliminou o Coritiba. A Federação Paulista de Futebol ainda divulgará horário e local do confronto.

A Lusa saiu na frente com gol de Sciencia no início da partida. Kaique Kenji empatou de pênalti ainda no primeiro tempo. Na etapa final, também de pênalti, Fernando virou, e, aos 41 minutos, Filipe Melere ampliou para a equipe do técnico Luciano Dias.

A Lusa começou com mais intensidade e abriu o placar logo aos 8 minutos. Após cruzamento da direita, a defesa cruzeirense falhou, Lipek desviou do goleiro Marcelo e o zagueiro Sciencia completou para o gol.

O Cruzeiro tentou reagir de imediato, mas não conseguia pressionar o adversário. Aos 16 minutos, Jhosefer finalizou com perigo. Somente a partir dos 30 minutos, a Raposa deu trabalho à defesa da Portuguesa. Primeiro, Kaique Kenji obrigou o goleiro Edu a fazer boa defesa. Na sequência, a bola pegou no braço de Sciencia, e o árbitro marcou pênalti, que Kaique Kenji converteu, empatando a partida aos 34 minutos.

Nos minutos finais, cada equipe teve uma boa chance de marcar. A Lusa com Lipek, e o Cruzeiro com Kaique Kenji.

Virada do Cruzeiro na Copinha saiu no segundo tempo

A Raposa virou o placar no início do segundo tempo, novamente de pênalti. A bola pegou na mão de Cadu, e Fernando converteu aos 4 minutos. O atacante Kaique Kenji quase ampliou aos 16 minutos, em bela finalização que o goleiro Edu salvou. Pelo lado da Lusa, Davi teve boa chance de empatar aos 19 minutos, mas chutou para fora.

O Cruzeiro conseguiu conter as investidas do adversário e ampliou aos 41 minutos, para confirmar a classificação. Filipe Melere, que havia entrado pouco antes, tabelou com Fernando, tirou o marcador da jogada e, dentro da área, finalizou sem chances para o goleiro Edu.