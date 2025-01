A terceira fase da Copinha contará com 32 equipes classificadas e destas, mais da metade são clubes que a equipe profissional está na Série A do Brasileirão. Bahia, Mirassol, Santos, Cruzeiro, São Paulo, Juventude, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo são os nove clubes da Série A do Brasileirão 2025 que estarão em campo terça-feira (14). No dia seguinte (15) jogam: Grêmio, Sport Recife, Ceará, Fortaleza, Vasco, Corinthians, Palmeiras e Red Bull Bragantino.

Confrontos de clubes da série A na terceira fase da Copinha

Bahia-BA x Coritiba-PR, em Porto Feliz (SP)

Mirassol-SP x Criciúma-SC, em Bálsamo (SP)

Ferroviária-SP x Santos-SP, em Araraquara (SP)

Cruzeiro-MG x Portuguesa-SP, em São Carlos (SP)

São Paulo-SP x Juventude-RS, em Jaú (SP)

Água Santa-SP x Fluminense-RJ, em São Carlos (SP)

Guarani-SP x Atlético-MG, em Franca (SP)

Botafogo-RJ x Ponte Preta-SP, em Votuporanga (SP)

Vasco-RJ x Ceará-CE, em São Paulo (Nicolau Alayon)

Grêmio-RS x Goiás-GO, em Guaratinguetá (SP)

Ituano-SP x Fortaleza-CE, em Salto (SP)

Palmeiras-SP x Sport Recife-PE, em Barueri (SP)

Vila Nova-GO x Corinthians-SP, em Santo André (SP)

Zumbi-AL x Red Bull Bragantino-SP, em Mogi das Cruzes (SP)

O regulamento do mata-mata é o mesmo: quem vencer, avança. Em caso de empate no tempo regulamentar de 90 minutos, a decisão da vaga acontecerá em disputa de pênaltis.