Criciúma vence a Ferroviária e avança às semifinais da Copinha

O Criciúma venceu a Ferroviária por 1 a 0, no final da noite deste sábado (18), na Arena da Fonte, em Araraquara, e avançou às semifinais da Copinha. O único gol da partida foi marcado por Adriano.

Com o resultado, o Criciúma vai enfrentar o São Paulo nas semifinais da Copinha. O local, dia e horário ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Como foi a partida entre Criciúma e Ferroviária?

Criciúma e Ferroviária fizeram um primeiro tempo equilibrado. Ambas as equipes tiveram algumas oportunidades para abrir o placar. No entanto, faltou pontaria ou os goleiros tiveram que trabalhar.

O panorama no segundo tempo permaneceu inalterado e com os times buscando o resultado a todo custo. Na metade da etapa final, Thales recebeu na entrada da área e tocou para Adriano. O atacante do Criciúma apareceu livre na pequena área para abrir o placar e marcar o único gol da partida.

