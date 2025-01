Corinthians vence Falcon com gol de joia e avança na Copinha

O Corinthians venceu o Falcon por 1 a 0, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, no ABC Paulista. Bahia marcou o gol da vitória que classificou o clube alvinegro à próxima fase da Copinha. Atual campeão do torneio, o Timão encara o Vila Nova na próxima fase.

O jogo foi difícil, o Timão não apresentou um bom futebol e sofreu para furar a defesa do adversário. Em uma partida sem criatividade, o Corinthians chegou ao seu gol após cobrança de escanteio e um raro erro de defesa do adversário.

Como foi o jogo?

O Corinthians iniciou melhor a partida. Aos oito minutos, o Timão teve sua primeira oportunidade de abir o placar. Após erro do goleiro Dida, Gui Negão roubou a bola, finalizou, mas o goleiro se recuperou e fez boa defesa.

Como nas últimas partidas, a maioria das jogadas do Timão nascia das laterais, com Denner, pelo lado esquerdo, e Caipira, na direita. Aos 17 minutos, Nicollas fez boa jogada na entrada da área, arriscou e Dida fez grande defesa. O goleiro do Falcon foi um dos destaques da primeira etapa.

Mesmo com mais posse de bola, o Corinthians abusou dos erros de passes e não conseguiu criar oportunidades claras de gol no restante da primeira etapa. No último minuto da primeira etapa, a melhor chance do Falcon: Guilherme arriscou de fora da área e Kauê fez boa defesa para salvar o Timão. A partida se manteve sem gols na virada para o intervalo.

Orlando Ribeiro promoveu mudanças no segundo tempo, e a entrada do atacante Dieguinho fez o Corinthians ter mais criatividade. Aos 13 minutos, o jogador fez boa jogada pelo dado direito, cruzou e Nicollas cabeceou na trave, no rebote, Gui Negão foi bloqueado pela defesa.

Assim como na primeira etapa, o Timão dominou as ações ofensivas da partida, mas com muitos erros de passe, não conseguiu criar chances claras de gol. O Falcon apostava nos contra-ataques para surpreender o Corinthians.

O Timão conseguiu abrir o placar aos 29 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Bahia no meio da área para Bahia que finalizou sem chances para a defesa de Dida. O capitão do Corinthians marcou o seu segundo gol na competição. A partida terminou com a vitória do clube alvinegro.

Jogo entre Corinthians e Falcon foi truncado (Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians)

O que vem por aí?

Com a classificação, o Corinthians encara o Vila Nova na terceira fase da competição de juniores. A partida ainda não teve horário definido, mas deve acontecer na próxima quarta-feira (15), em Santo André, no ABC Paulista.

✅ FICHA TÉCNICA

FALCON 0 x 1 CORINTHIANS

Segunda fase - Copinha

📆 Data e horário: segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

🥅 Gols: Bahia (29'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: - Rauan (FAL), Guilherme (FAL)

🔴 Cartão vermelho: -

Escalações

FALCON (Técnico: Alexandre Seichi)

Dida; Guilherme, Julio, Arthur e Fernando; Flavio (Rauan), Emerson, Marquinhos e Gabriel; Jhon (Luan) e Ricardo

CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribeiro)

Kauê; Gabriel Caipira, Fernando, Garcez e Denner; Bahia, Victor Dourado e Luiz Eduardo (Araújo); Luiz Fernando (Dieguinho), Nicollas e Gui Negão