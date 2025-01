‘Retomando’: jogador revela detalhes sobre retorno de Garro ao Corinthians

No início de janeiro, Rodrigo Garro se envolveu em um acidente automobilístico com vítima fatal durante as suas férias em La Pampa, na Argentina. O meia do Corinthians responde por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, e poderá esperar o julgamento do Brasil.

continua após a publicidade

➡️Palacios treina nas férias e deve reforçar o Corinthians no Paulistão

Na última terça-feira (7), o argentino esteve com o elenco na reapresentação oficial do Corinthians na temporada, em evento no CT Joaquim Grava. Abalado, o jogador suspendeu suas redes sociais, evitou contato com a imprensa e ainda não se manifestou publicamente sobre o ocorrido.

Em nota oficial, o Corinthians divulgou que o meia faz tratamento para uma lesão no joelho direito e será desfalque da equipe nos primeiros jogos do Campeonato Paulista, fato que causou preocupação nos torcedores. Matheuzinho, lateral do clube alvinegro, revelou bastidores do retorno do argentino ao trabalho.

continua após a publicidade

— Ele está melhor, hoje ele está melhor, nós conseguimos ver ele sorrindo mais, infelizmente é algo que ninguém quer que aconteça na nossa vida, mas hoje graças a Deus ele está muito melhor, está sorridente, nós estamos tentando ajudar ele da melhor maneira possível todo dia, nós tentamos levantar o astral dele porque sabemos que não é fácil — disse o jogador em entrevista ao 'Cross', no Youtube.

Jogador se recupera de lesão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Relembre o caso envolvendo Garro

A fatalidade ocorreu no dia do aniversário de 27 anos do jogador, em General Pico, na região de La Pampa, na Argentina, local de nascença do atleta. O jogador do Corinthians dirigia uma caminhonete que colidiu com uma moto, causando a morte de Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Após o acidente, um teste de bafômetro detectou 0,54 gramas de álcool por litro de sangue no atleta. Garro foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, sem agravante pelo consumo de bebidas alcoólicas. O jogador teve a habilitação suspensa e poderá permanecer no Brasil enquanto as investigações prosseguem na Argentina.