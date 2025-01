O segundo dia de playoffs da Copa São Paulo de Futebol Júnior terá 16 jogos, incluindo partidas de alguns dos times de maior torcida do País. Flamengo e Palmeiras terão jogos à noite, enquanto o Corinthians entra em campo no fim da tarde. Grêmio e Vasco também buscam vaga na próxima fase da Copinha nesta segunda-feira (13).

continua após a publicidade

➡️Fique por dentro de tudo o que acontece na Copinha!

O tricolor gaúcho é o primeiro entre os grandes a entrar em campo. O time encara o Marcílio Dias a partir das 11h, em Guaratinguetá. No mesmo horário, outros dois clubes da Série A fazem partidas em busca de vaga na terceira fase da Copinha: o Sport encara o Oeste, e o Ceará pega o XV de Piracicaba.

O Vasco, por sua vez, joga às 15h diante do Juventus, na Rua Javari, mesmo horário que o Fortaleza encara o América-MG. Às 17h30, será a vez do Corinthians encarar o Falcon.

continua após a publicidade

À noite, o Palmeiras volta a jogar na Arena Barueri, diante do Referência, a partir das 19h30. No último jogo do dia, Bragantino e Flamengo se enfrentam às 21h45, em Mogi das Cruzes.

Palmeiras volta a jogar na Arena Barueri, agora pelo playoff da Copinha. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Agenda de jogos da Copinha e onde assistir - 13/01

Ibrachina x Barra - Ibrachina Arena (São Paulo)

10h - Youtube Paulistão

Sport x Oeste - Hermínio Espósito (Embu das Artes)

11h - Youtube Paulistão

Grêmio x Marcílio Dias - Dario Rodrigues Leite (Guaratinguetá)

11h - SporTV

Goiás x Vitória da Conquista - Joaquim de Moraes Filho (Taubaté)

11h - Youtube Paulistão

Flamengo-SP x Náutico - Antônio Soares de Oliveira (Guarulhos)

11h - Youtube Paulistão

XV de Piracicaba x Ceará - Nicolau Alayon (São Paulo)

11h - SporTV

Juventus x Vasco - Javari (São Paulo)

15h - Cazé TV

Zumbi-AL x União Suzano - Francisco Marques Figueira (Suzano)

15h - Youtube Paulistão

Ituano x Sfera - Amadeu Mosca (Salto)

15h - Youtube Paulistão

América-MG x Fortaleza - Municipal de Santana de Parnaíba (Santana de Parnaíba)

15h - SporTV

Santo André x Vila Nova - Bruno José Daniel (Santo André)

15h - Youtube Paulistão

Audax x Votoraty - Pref. José Liberatti (Osasco)

17h - Youtube Paulistão

Falcon x Corinthians - Bruno José Daniel (Santo André)

17h30 - Cazé TV

Novorizontino x Athletico-PR - Pref. José Liberatti (Osasco)

19h30 - Cazé TV

Palmeiras x Referência - Arena Barueri (Barueri)

19h30 - SporTV

Bragantino x Flamengo - Francisco Marques Figueira (Mogi das Cruzes)

21h45 - SporTV