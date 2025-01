Palacios treina nas férias e deve reforçar o Corinthians no Paulistão

Ramón Díaz começa a planejar a equipe do Corinthians para a estreia no Paulistão, na próxima quinta-feira (16), contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. O lateral-esquerdo Diego Palacios, contratado para 2024, pode ser novidade da equipe para a estreia na competição estadual.

O equatoriano de 25 anos atuou por apenas 45 minutos com a camisa alvinegra. No último Paulistão, Diego Palacios entrou em campo na derrota por 1 a 0 do Corinthians contra o São Bernardo, no dia 27 de janeiro de 2024. O lateral-esquerdo se contundiu e não voltou a atuar na temporada.

Diagnosticado com uma lesão crônica na cartilagem, inicialmente Palacios realizou um tratamento para voltar aos gramados, mas em junho, foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo. O jogador não pôde ficar à disposição de Ramón Díaz ao longo do ano.

Com o desfalque do reforço, um velho conhecido da Fiel ganhou oportunidades. Matheus Bidu iniciou o ano afastado, mas terminou a temporada como o titular absoluto da lateral-esquerda. Hugo, também reforço para 2024, até teve chances, mas terminou o Brasileirão no banco de reservas.

Chances no Paulistão

O elenco do Corinthians se reapresentou na última terça-feira (7). Com um calendário nacional apertado pela disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa em junho, os estaduais foram adiantados e o Timão estreia na quinta-feira (16), pouco mais de uma semana do primeiro treinamento da temporada.

Ramón Díaz deve optar por uma escalação reserva do Corinthians nos primeiros jogos do Campeonato Paulista. Durante as férias, Diego Palacios seguiu frequentando o CT Joaquim Grava para focar em sua recuperação visando a nova temporada. O esforço deu resultado, e o equatoriano começou o ano treinando normalmente com o grupo.

Próximo jogo

O primeiro compromisso do Corinthians pelo Campeonato Paulista será na quinta-feira (16), contra o Red Bull Bragantino, às 19h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid. O Timão visa seguir com a sequência de vitórias, foram nove consecutivas nas últimas rodadas do último Brasileirão.