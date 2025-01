Copinha: confira os clubes que avançaram às oitavas nesta terça-feira (14)

A terça-feira, 14, da Copinha 2025 foi movimentada, com times como São Paulo, Fluminense e Cruzeiro confirmando o favoritismo, enquanto surpresas também marcaram o dia, como a Ferroviária eliminando o Santos.

O São Paulo garantiu vaga nas oitavas ao vencer por 1 a 0, mantendo vivo o sonho do pentacampeonato. A vitória veio com um belo lance de Matheus Alves, que deu uma assistência precisa para Ryan Francisco marcar aos 30 minutos do primeiro tempo. Apesar do placar magro, o Tricolor mostrou eficiência e avançou na competição.

No Estádio Luisão, em São Carlos, o Cruzeiro também avançou após derrotar a Portuguesa por 3 a 1, de virada. A Raposa mostrou resiliência ao reverter o placar e garantiu seu lugar nas oitavas, onde enfrentará o Bahia, responsável por eliminar o Coritiba.

A Ferroviária protagonizou a maior surpresa do dia ao eliminar o Santos na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Após buscar um empate heroico por 2 a 2 no tempo normal, a equipe grená venceu nos pênaltis por 6 a 5. Rafael Freitas e Mateus Xavier marcaram para o Santos, enquanto Victor Silva e Dieguinho garantiram o empate para a Ferroviária, que agora encara o Guarani.

O Fluminense superou dificuldades para vencer o Água Santa por 1 a 0, garantindo sua classificação. A equipe carioca terá um grande desafio nas oitavas, enfrentando o São Paulo, que eliminou o Juventude.

Por fim, o Guarani surpreendeu ao derrotar o Atlético-MG em uma atuação coletiva impecável. Com a vitória, o Bugre avançou às oitavas, onde enfrentará a Ferroviária. E o Botafogo venceu a Ponte Preta com um gol no finalzinho do segundo tempo, conseguindo a classificação para a próxima fase.

3ª fase da Copinha - 14 de janeiro (terça-feira)

Bahia 2 x 0 Coritiba

Mirassol 0 x 2 Criciúma

Ferroviária-SP 2 (6) x (5) 2 Santos

Cruzeiro 3 x 1 Portuguesa-SP

São Paulo 1 x 0 Juventude

Água Santa-SP 0 x 1 Fluminense

Guarani 3 x 1 Atlético-MG

Botafogo-RJ 1 x 0 Ponte Preta