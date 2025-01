A expulsão curiosa do jogador do Grêmio, na semifinal da Copinha, contra o Corinthians, roubou os holofotes da partida e foi um dos assuntos mais comentados na web na noite desta quarta-feira (22). O lance passou por uma intervenção do VAR que acabou mudando o rumo da decisão, mas não alterou o resultado. Entenda o que aconteceu;

continua após a publicidade

➡️Copinha: Corinthians vence o Grêmio e vai enfrentar o São Paulo na final

Aos 18 minutos do segundo tempo, o zagueiro Luis Eduardo, do Grêmio, impediu um ataque promissor do Corinthians, e recebeu um cartão vermelho. O árbitro foi chamado para revisão no VAR e trocou o cartão vermelho por um amarelo. Porém, o zagueiro já tinha recebido um cartão amarelo anteriormente e acabou sendo expulso da mesma forma.

Corinthians x São Paulo - final da Copinha 2025

O Corinthians agora terá um Majestoso e vai enfrentar o São Paulo na decisão da Copinha. O Tricolor conseguiu a classificação após vencer o Criciúma de virada, por 2 a 1 na terça-feira, 21. A final da Copinha será no próximo sábado, 25, e voltará a ser disputada no Pacaembu após cinco anos. A partida será disputa com torcida única do São Paulo, que fez melhor campanha no torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians