Copinha: Grêmio goleia o Goiás e avança às oitavas de final

O Grêmio conquistou uma vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Junior, a Copinha. Na tarde desta quarta-feira (15), o Tricolor venceu o Goiás por 4 a 0 e avançou na competição. Gabriel Mec, João Lima e Luis Eduardo foram os responsáveis pelos gols da partida.

Com isso, os gaúchos aguardam o vencedor de Zumbi-AL e Red Bull Bragantino-SP para descobrir quem irá enfrentar nas oitavas de final da competição. A bola rola a partir das 21h30 e terá transmissão do SporTv.

Como foi o jogo?

Os primeiros cinco minutos de jogo foram marcados por equilíbrio. Tanto Goiás, quanto Grêmio chegaram ao campo de ataque, sem oferecer grandes perigos - até os seis minutos. Alysson carregou a bola e encontrou Gabriel Mec entrando na área. A promessa da base gremista limpou a jogada e marcou o primeiro gol da partida, abrindo o placar para o Tricolor. Mas um gol não foi o suficiente para Mec. Aos 12 minutos, Alysson cobrou falta e o camisa 7 aumentou a vantagem para os gaúchos, marcando seu segundo gol no jogo.

Gabriel Mec abre o placar para o Grêmio contra o Goiás (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

A partir de então, o Grêmio começou a desacelerar e foi a vez do Goiás trabalhar no campo de ataque, mas nada mudou até o intervalo. Mec teve mais uma chance de ampliar, mas Victor Hugo aproveitou o contra-ataque para oferecer perigo ao goleiro gremista, mas chutou fraco. Não houve alterações no placar até o intervalo e o Tricolor foi para os 45 minutos finais com vantagem de dois gols.

Assim como no primeiro tempo, o Grêmio não precisou de muito para balançar as redes. Aos oito minutos, Zortea cobrou escanteio e encontrou João Lima. O zagueiro subiu mais que todos e marcou o terceiro do Tricolor. Aos 32, mais um dos gaúchos e, novamente, de bola parada. Luis Eduardo cabeceou, Murilo tentou defender, mas a bola já estava dentro do gol e virou goleada para o Grêmio. O apito final decretou a vaga do Tricolor nas oitavas de final da competição.

Grêmio e Goiás disputam vaga nas oitavas de final da Copinha (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Adversário ainda será definido

O Grêmio ainda não sabe quem enfrentará nas oitavas de final da Copinha. A definição acontecerá nesta noite, em partida do Zumbi-AL, contra o Red Bull Bragantino. A bola rola a partir das 21h30 e terá transmissão do SporTV.