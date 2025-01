Copinha: Palmeiras vence o Sport e avança às oitavas de final

O Palmeiras derrotou o Sport por 2 a 0 nesta quarta-feira (15), pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) e avançou às oitavas de final. Riquelme Fillipi e Diogo marcaram os gols do Verdão no confronto.

Com o resultado, os Crias da Academia irãoenfrentar o Audax-SP, que derrotou o Athletico por 1 a 0, na próxima fase da competição.

Como foi o jogo?

O Sport começou surpreendendo o Palmeiras e fez forte pressão logo no início. No primeiro minuto, os visitantes tiveram uma grande chance em bola parada, mas a finalização de Augusto parou na barreira. Aos 13 minutos, Bággio lançou Lacort pela esquerda em contra-ataque, mas o atacante parou em boa defesa de Deivid.

O Palmeiras demorou para se encontrar no jogo, mas conseguiu igualar as ações. As principais chances surgiram pelo lado esquerdo, com Sorriso e Riquelme Fillipi. Em uma boa jogada de Márcio Victor, o camisa 17 finalizou, e Erick Belé, livre na pequena área, desviou para fora, desperdiçando grande oportunidade.

Aos poucos, o ritmo da partida caiu, e o Palmeiras aproveitou para assumir o controle. Aos 36 minutos, Deivid fez um ótimo lançamento direto para o ataque. Riquelme Fillipi dominou, limpou o defensor e finalizou no canto para abrir o placar. O Verdão, com isso, administrou a vantagem até o intervalo.

Palmeiras derrotou o Sport e avançou às oitavas de final da Copinha (Foto: Fabio Menotti)

A segunda etapa começou equilibrada, com as duas equipes buscando o gol. O Palmeiras, que já estava à frente no placar, aproveitou um erro da zaga adversária para ampliar. Diego marcou após cruzamento preciso de Vareta.

Com a vantagem no marcador, o Verdão controlou o jogo nos minutos finais e confirmou a classificação para a próxima fase da competição.