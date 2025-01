Copinha: confira os 16 clubes que avançaram à 3ª fase neste domingo (12)

O Fluminense venceu o CRB por 3 a 0 e se classificou para a terceira fase da Copinha. Júlio Fidélis e Kelwin (2) marcaram os gols da classificação do Tricolor das Laranjeiras. No total, 16 clubes avançaram na competição, nas partidas disputadas neste domingo (12). Além do time carioca, outros grandes clubes do futebol brasileiro também passaram de fase, como Botafogo, São Paulo, Santos, Atlético-MG e Cruzeiro.

O Glorioso venceu o Iape-MA por 2 a 1 neste domingo (12), em Votuporanga (SP). Os gols foram de Caio Valle e Weliton. O gol que confirmou a classificação, aliás, saiu nos acréscimos do segundo tempo. O próximo adversário, na terceira fase, será a Ponte Preta, na próxima terça-feira (14).

Já os Meninos da Vila bateram o São José-RS por 3 a 0, com gols de Gabriel Bontempo e Rafael Freitas (2). Na próxima fase, o Santos encara a Ferroviária.

Nesta segunda-feira (13), outras 16 partidas acontecem para definir os últimos classificados, e haverá pouco tempo de descanso. Os jogos da terceira fase da Copinha serão realizados nos dias 14 e 15 de janeiro.

Copinha - resultados do domingo 12/01

Botafogo 2 x 1 Iape-MA

Capivariano (4) 1 x 1 (5) Coritiba (decidido nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar)

São Paulo 4 x 0 América-RN

Operário-PR (4) 1 x 1 (5) Mirassol (decidido nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar)

Água Santa 2 x 1 Linense-SP

Ferroviária (7) 2 x 2 (6) Vitória-BA (decidido nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar)

Guarani 3 x 0 CA Bandeirante

Desportivo Brasil 1 x 2 Bahia

Juventude 1 x 0 XV de Jaú

Ponte Preta 2 x 0 Votuporanguense

São José 0 x 3 Santos

Cruzeiro (5) 1 x 1 (3) América-RJ (decidido nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar)

Criciúma (3) 0 x 0 (1) Santa Cruz (decidido nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar)

Botafogo-SP 1 x 3 Atlético-MG

Portuguesa-SP 3 x 0 Real Brasília

Fluminense 3 x 0 CRB

