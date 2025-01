Copinha: Santos vence São José-RS e avança para terceira fase

O Santos venceu o São José-RS por 3 x 0 neste domingo (12), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e avançou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha). Gabriel Bontempo, de pênalti, e Rafael Freitas (2x) marcaram os gols do Peixe na partida.

continua após a publicidade

+ Mercado da bola: após Tiquinho, Santos tenta achar novo atacante

Agora, os Meninos da Vila encaram a Ferroviária, que derrotou o Vitória nas penalidades após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, pela terceira fase da competição.

Como foi o jogo?

Ainda nos segundos iniciais da partida, o Santos criou grande oportunidade, mas Vinícius Lira parou no goleiro Edson Júnior. A equipe comandada pelo técnico Leandro Zago segiu pressionando o adversário e acumulou chances de abrir o marcado, mas pecou nas finalizações.

continua após a publicidade

Já no final da primeira etapa, o São José-RS conseguiu equilibrar as ações e passou a levar perigo. Robert teve oportunidade de marcar frente a frente com o goleiro, mas a bola foi interceptada por João Fernandes. Nos acréscimos, o goleiro do Santos se destacou novamente ao espalmar um chute de fora da área que seguia em direção ao gol.

Jogadores de Santos e São José-RS disputam posse de bola em partida da Copinha (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Na segunda etapa, o clube paulista dominou completamente as ações. Logo no primeiro minuto, Gabriel Bontempo sofreu um pênalti e converteu a cobrança, inaugurando o placar na Arena Fonte Luminosa. Pouco depois, Rodrigo Cezar encontrou Rafael Freitas, que se lançou em direção à bola e ampliou o marcador.

continua após a publicidade

Aos 34 minutos, Rafael Freitas limpou a jogada dentro da área adversária e, com um chute rasteiro, marcou seu segundo gol, dando números finais ao confronto.