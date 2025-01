Botafogo vence e avança para a terceira fase da Copinha

O Botafogo venceu o Iape-MA por 2 a 1 na noite deste domingo (12) e se classificou para a terceira fase da Copinha. Na Arena Plinio Marin, em Votuporanga (SP), Caio Valle e Weliton marcaram pelo Glorioso. O gol que confirmou a classificação, aliás, saiu nos acréscimos do segundo tempo. Edu fez o tento da equipe maranhense.

Agora, o Alvinegro de General Severiano encara a Ponte Preta, que venceu o Votuporanguense por 2 a 0, também neste domingo.

Como foi o jogo

O primeiro tempo contou com um Botafogo avassalador. Logo aos três minutos o time carioca chegou com perigo ao gol adversário. Pressionando o Iape-MA, o Glorioso balançou a rede aos 28', quando Caio Valle, de cabeça, aproveitou bom cruzamento de Josimar. O Alvinegro, aliás, poderia ter ido para o vestiário com uma vitória parcial ainda maior se tivesse caprichado um pouco mais.

Caio Valle comemorando gol pelo Botafogo (Foto: Henrique Lima/Botafogo)

O cenário do jogo mudou logo no início da segunda etapa. Afinal, o Iape-MA deixou tudo igual aos cinco minutos, quando o camisa 9 Edu subiu sozinho e marcou de cabeça. Aliás, a equipe maranhense começou a tomar conta da posse da bola.

Apesarr de um jogo truncado, Weliton, já nos acréscimos, marcou o segundo gol do Botafogo, confirmando a classificação para a próxima fase da Copinha.