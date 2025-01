Nos pênaltis, o Cruzeiro derrotou o América por 5 a 3 e se classificou à 3ª fase da Copinha. No tempo normal, as equipes empataram por 1 a 1, com Fortunato abrindo o marcador para o América-RJ, e Janderson empatando para o Cruzeiro ainda no primeiro tempo. Agora, o time mineiro aguarda o vencedor de Portuguesa x Real Brasília, que jogam ainda neste domingo, para saber o adversário da próxima fase.



Como foi o jogo

Cruzeiro e América-RJ fizeram um primeiro tempo de pouca criatividade. As jogadas dos dois times se limitaram a lançamentos longos pelo alto, ou tentativas de passes rasteiros em profundidade. E isso facilitou o trabalho dos marcadores, resultando em uma série de passes errados.

Ainda assim, as duas equipes conseguiram marcar gol no primeiro tempo. O América-RJ — cujos jogadores atuam apenas com chuteiras pretas, por determinação do presidente do clube, o ex-atacante e hoje senador Romário — abriu o marcador com Fortunato, aos 41, em chute colocado da entrada da área. Quatro minutos depois, Janderson empatou para o Cruzeiro, após cobrança de escanteio.

O time de Minas voltou melhor no segundo tempo. O técnico Luciano Dias colocou Navarro e Rayan Lelis na equipe e avançou a marcação. Assim, o Cruzeiro impôs seu ritmo de jogo e exerceu leve pressão sobre o América. O problema é que, mais uma vez, faltou criar chances claras de gol. Nos minutos finais, o time carioca conseguiu equilibrar, e o jogo acabou indo mesmo para a decisão por pênaltis.

Nas cobranças de tiros livres, Bruno Alves, Kaique Kenji, Rayan Lelis, Janderson e Kauã Prates marcaram os cinco gols para Cruzeiro, enquanto Cayo Cotim perdeu a primeira para o América. Kauan, Choque e Davi Freitas descontaram

O que vem pela frente para o Cruzeiro na Copinha

Com a vitória, o Cruzeiro avança para a terceira fase da Copinha. O time vai enfrentar o vencedor do confronto entre Portuguesa e Real Brasília, que jogam na noite deste domingo. A data e o local do duelo pela próxima fase ainda não foram definidos.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO (5) 1 x 1 (3) AMÉRICA-RJ

COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR - 2ª FASE

🗓️ Data e horário: 12 de janeiro de 2025, 16h30m (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP)

⚽ Gols: Fortunato (41'/1ºT) e Janderson (45'/1ºT); XXXX (XX'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Choque, Fabrício, Kayki Renan (AME); Nicolas (CRU)

Cruzeiro vence nos pênaltis e avança na Copinha (Foto: X/Cruzeiro)

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Luciano Dias)

Marcelo; Victor Jesus, Janderson, Bruno Alves e Kauã Prates; Murilo Rhikman, Nicolas (Felipe Moraes), Cauan Baptistella (Rayan Lelis) e Kaique Kenji; Fernando (Navarro) e Gui Meira.

AMÉRICA-RJ (Técnico: Sérgio Trepte)

Wallace; Raphinha, Breno, Felipe e Isaac; Carlos Ramos (Davi Freitas), Choque, Kauê Medeiros (Kauã Biro) e Fortunato; Fabrício (Kauan Nascimento) e Kayki Renan (Cayo Cotim).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gabriel Henrique Bispo

🚩 Assistentes: Alex Alexandrino e Maria Eduarda Pires