Copinha: o caminho do Palmeiras no mata-mata

O Palmeiras encerrou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) como líder do Grupo 19, com sete pontos. A equipe comandada por Lucas Andrade venceu Náutico-RR e Santa Cruz-AC, além de empatar na última rodada com o Oeste-SP, que ficou com a segunda colocação.

Agora, as Crias da Academia enfrentam o Referência-SP, vice-líder do Grupo 20, na segunda fase. O duelo está marcado para a próxima segunda-feira (13), às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Caso vença, o Verdão aguardará o vencedor do confronto entre Sport e Oeste-SP.

No caminho até a decisão, marcada para o dia 25 de janeiro, o Palmeiras pode enfrentar rivais de peso. Flamengo, Grêmio, Corinthians e Vasco estão no mesmo lado do chaveamento, com os dois últimos aparecendo como possíveis adversários apenas em uma eventual semifinal.

Em três partidas até o momento, o Palmeiras soma 15 gols marcados e apenas um sofrido, com saldo positivo de 14. O meia-atacante Riquelme Fillipe, com quatro tentos, aparece como artilheiro e um dos destaques da equipe.

Chaveamento da fase mata-mata da Copinha (Foto: Reprodução)

Grupo do Palmeiras na Copinha

Palmeiras: 7 pontos (duas vitórias e um empate) Oeste-SP: 5 pontos (uma vitória e dois empates) Santa Cruz-AC: 2 pontos (dois empates e uma derrota) Náutico-RR: 1 ponto (um empate e duas derrotas)

Datas do mata-mata da Copinha