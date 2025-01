Copinha 2025: veja a programação de jogos desta quarta-feira

A rodada de Copinha está repleta de jogos nesta quarta-feira (8). Grêmio e Flamengo entram em campo segunda partida na competição em busca de uma classificação antecipada à próxima fase. Enquanto isso, o Botafogo luta pela liderança de seu grupo.

Em Guaratinguetá, o Grêmio encara o Porto Vitória, às 15h (de Brasília), pela segunda rodada da Copinha. Em sua estreia, o Tricolor Gaúcho goleou o Vitória da Conquista por 4 a 0 e precisa vencer para assegurar uma vaga na próxima fase da competição de juniores.

Na mesma situação, o Flamengo enfrenta o Zumbi, às 21h30, em Mogi das Cruzes. As duas equipes venceram o primeiro jogo e quem triunfar saí com vaga garantida para a segunda fase do torneio. Na última rodada, o Rubro-Negro goleou o Cruzeiro-PB por 5 a 0.

Classificado, o Botafogo entra em campo pela última rodada da Copinha. A equipe decide quem será líder contra o Votuporanguense, time da cidade sede do Grupo 1. A partida do Glorioso está marcada para às 19h.

O Botafogo entra em campo para assegurar a liderança do Grupo 1 (Foto: Henrique Lima / BFR)

Veja a rodada da Copinha desta quarta-feira (8)

Grupo 1

Fast x Flores - 16h45

Votuporanga x Botafogo - 19h

Grupo 4

Capitão Poço x Rio Branco-ES - 18h45 Mirassol x Criciúma - 21h

Grupo 13

Real Brasília x Imperatriz - 14h45

São Carlos x Cruzeiro - 17h

Grupo 20

Boavista x Sport - 13h

Referência x Cascavel - 15h15

Grupo 21

Atlético Guaratinguetá x Vitória da Conquista - 12h45

Porto Vitória x Grêmio -15h

Grupo 23

São Bernardo x Cruzeiro-PB - 19h15

Zumbi x Flamengo - 21h30

Grupo 25

Ituano x Carajás - 16h45

São Bento x Fortaleza - 19h

Grupo 31