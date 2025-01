Copinha 2025: veja os resultados dos jogos desta terça-feira

A terça-feira (8) de Copinha foi marcada por goleadas expressivas. A rodada destacou o show das equipes paulistas, que venceram suas partidas com autoridade. Foram os casos de Ponte Preta, São Paulo e Corinthians.

Em Santo André, no ABC Paulista, o Timão voltou a entrar em campo pela segunda rodada da competição de base. Pelo Grupo 27, o Corinthians venceu o Rio Branco-AC por 3 a 0 e conquistou uma vaga antecipada na próxima fase da Copinha.

Em partida válida pelo Grupo 2, a Ponte Preta fez bonito e também garantiu classificação antecipada para a próxima fase da competição de base. A equipe campineira goleou o Santa Fé, cidade sede da chave, por 6 a 1.

Nenhuma destas vitórias superou o desempenho do São Paulo. Em Jaú, pelo Grupo 11, o Tricolor aplicou uma impiedosa goleada por 7 a 0 contra o Picos. A equipe paulista também assegurou uma vaga na próxima fase da competição.

Ryan Francisco foi o destaque do São Paulo diante do Picos-PI (Foto: Guilherme Veiga/SPFC)

Por outro lado, duas torcidas ficaram preocupadas com as suas equipes. Em São Paulo, o Vasco empatou por 0 a 0 com o Canaã e segue sem vencer no torneio. Em Guarulhos, o Internacional perdeu por 1 a 0 para Barra-SC, sua segunda derrota no torneio, e se complicou na tabela.

Veja os resultados da Copinha nesta terça-feira (7)

Grupo 2

Santa Fé-SP 1 x 6 Ponte Preta

IAPE 1 x 1 Cuiabá

Grupo 11

Jaú 1 x 0 Serra Branca

Picos 0 x 7 São Paulo

Grupo 14

Itapirense 0 x 4 Portuguesa

América-RJ 1 x 0 Atlético-GO

Grupo 16

Capivariano 1 x 1 Segipe

Madureira 0 x 1 Bahia

Grupo 18

Votoraty 0 x 0 Novorizontino

Genus 0 x 3 ABC

Grupo 22

Taubaté 1 x 0 Inter de Minas

Marcílio Dias 2 x 3 Goiás

Grupo 24

Suzano 2 x 0 União-TO

Red Bull Bragantino 4 x 3 Avaí

Grupo 26

Sfera 1 x 0 Piauí

Estrela de Março 0 x 3 América-MG

Grupo 27

Santo André 2 x 0 Gazin Porto Velho

Rio Branco-AC 0 x 3 Corinthians

Grupo 28

Ater 0 x 2 Falcon

Dourados 0 x 2 Vila Nova

Grupo 29

Barra-SC 1 x 0 Internacional

Flamengo-SP 2 x 0 América de Pedrinhas

Grupo 30

Ibrachina 7 x 1 Araguacema

Monte Roraima 1 x 2 Náutico

Grupo 32