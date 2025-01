Copinha 2025: Palmeiras goleia mais uma vez e está classificado

O Palmeiras venceu o Santa Cruz, do Acre, na noite desta segunda-feira, 6, pela 2ª rodada da Copinha 2025. Considerado um dos favoritos ao título, o Alviverde não deu chances para o rival, fez 5 a 0 e garantiu a classificação para a fase mata-mata da competição. O time lidera o Grupo 19 com seis pontos. O Oeste é o segundo, com quatro pontos. Derrotado nesta noite, o Santa Cruz tem um ponto, enquanto o Náutico-RR não pontuou e está eliminado.

Demonstrando superioridade técnica, física e tática, o Palmeiras teve total controle da partida. Desde o início, impôs seu ritmo e mostrou eficiência nas finalizações.

Como foi o jogo

O Palmeiras dominou completamente a partida, pressionando o Santa Cruz-AC desde o apito inicial.

Com apenas quatro minutos, Thalys acertou a trave, anunciando a superioridade alviverde. A resistência do Santa Cruz durou até os 15 minutos, quando Riquelme Fillipi inaugurou o placar. A equipe paulista continuou ofensiva e ampliou aos 37 minutos.

Após um cruzamento preciso de Gilberto, Riquelme Fillipi apareceu para testar firme, marcando seu segundo gol na partida. Nos minutos finais da etapa inicial, Figueiredo recebeu com liberdade pelo meio, caprichou no chute de canhota e marcou um golaço.

O segundo tempo reiniciou como terminou o primeiro: com o Palmeiras balançando as redes. Arthur aproveitou cruzamento rasteiro na área e chutou firme para transformar a vitória em goleada.

O time seguiu em busca do ataque mesmo após o quarto gol. Só que as trocas no time fizeram com que a equipe não conseguisse manter o mesmo ritmo.

Do outro lado, o Santa Cruz não conseguia ameaçar o gol defendido por Deivid. No finalzinho, Agner apareceu livre dentro da área e marcou o quinto, dando números finais ao jogo.

No outro jogo da chave, o Oeste fez 6 a 0 no Náutico-RR. O Palmeiras joga pelo empate para ser líder da chave.

Figueiredo em ação pelo Palmeiras pela Copinha (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O que vem por aí

Na quinta-feira, 9, o Santa Cruz enfrenta o Náutico-RR, ainda sonhando com a classificação, enquanto o Palmeiras pega o Oeste, às 17h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ-AC 0 X 5 PALMEIRAS

2ª rodada - Grupo 19 da Copinha

📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, às 21h45m (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

🥅 Gols: Riquelme, Figueiredo, Arthur e Agner (PAL)

🟨 Cartões amarelos:

⚽Escalações

SANTA CRUZ-AC (Técnico: Pedro Ernesto)

Denilson; Vini Lima, Elton, Mateus e Esquerda; Jucá e Marquinhos; Joaquim, Souza e Willian; Samuel.



PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)

Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Arthur; Rafael Coutinho, Figueiredo, Allan e Thalys; Riquelme Fillipi e Luighi