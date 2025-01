Raphael Veiga treina ao lado de Zé Roberto antes de reapresentação no Palmeiras

O meio campista do Palmeiras, Raphael Veiga, aproveitou o período das férias para realizar um treinamento rigoroso ao lado do ex-companheiro, Zé Roberto, que fez parte do elenco palmeirense entre 2015 e 2017. As imagens do treino tiveram grande repercução nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Zé Roberto, que atualmente tem 50 anos, exibe forma física impressionante nas imagens do treino. O jogador foi muito importante para o Palmeiras entre 2015 e 2017, quando conquistou importantes títulos vestindo a camisa alviverde, incluindo a Copa do Brasil em 2015 e o Campeonato Brasileiro em 2016.

O ex-jogador também chegou a ser convocado pela Seleção Brasileira e venceu a Copa das Confederações duas vezes (1997 e 2005) e a Copa América também em duas ocasiões (1997 e 1999) com a amarelinha.

continua após a publicidade

➡️Copinha 2025: Palmeiras pode garantir classificação antecipada contra o Santa Cruz-AC

Raphael Veiga, jogador do Palmeiras, faz treino com ex-companheiro, Zé Roberto (Foto: Divulgação / Palmeiras)

Nesta segunda-feira (6), o elenco do Palmeiras se reunirá novamente na Academia de Futebol e os novos reforços do clube, Paulinho e Facundo Torres, se integrarão ao grupo. O Palmeiras está inicia a preparação para sua estreia no Campeonato Paulista, marcada para o dia 15 de janeiro. O jogo será contra a Portuguesa, no Allianz Parque.