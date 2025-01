Mercado da Bola: Juventude busca contratação de zagueiro do Palmeiras

O Juventude demonstrou interesse na contratação do zagueiro Michel, que integrou o elenco do Palmeiras na última temporada. Formado nas categorias de base do Verdão, o jogador chegaria ao clube gaúcho por empréstimo.

O Juventude, no entanto, enfrenta a concorrência do Talleres, da Argentina, que enviou nos últimos dias uma oferta de empréstimo com opção de compra fixada em cerca de 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões). A informação foi divulgada pelo "Ge".

A direção da equipe gaúcha aposta na boa relação com o Palmeiras para levar a melhor na disputa pelo zagueiro. Em 2024, inclusive, os clubes acertaram o empréstimo de Lucas Freitas, que se destacou no Brasileirão enquanto defendia o Juventude.

Atrás de Gustavo Gómez e Murilo, titulares, e de Vitor Reis e Kaiky Naves na disputa por posição no setor defensivo, Michel renovou recentemente seu contrato, que agora é válido até dezembro de 2028. Destaque na base, o zagueiro acumula diversas convocações para as categorias inferiores da Seleção Brasileira.

