O Bahia de Rogério Ceni segurou a pressão do Corinthians na Neo Química Arena e saiu com uma vitória importante por 2 a 1 para se manter no G-4 do Brasileirão. Mais que isso, os gols marcados por Michel Araújo e Willian José garantiram ao Tricolor uma marca histórica de 33 pontos nas primeiras 19 rodadas, o que coloca a equipe como forte candidata a uma vaga direta na Libertadores.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista coletiva depois da partida, o técnico Rogério Ceni falou sobre a boa sequência de oito jogos sem perder na Série A e valorizou a vitória contra o Corinthians em São Paulo.

— Eu quero sempre vencer, mas temos que ser realistas. Sabemos que estamos no limite. Mas não falta dedicação de todos. Acho que tivemos boas chances de gol, o Corinthians teve mais, mas é a lógica do futebol, o Corinthians é muito forte em sua casa. O Dorival faz um bom trabalho, mas às vezes a bola não entra. Para nós é importante manter os jogos de invencibilidade e continuar somando pontos mesmo diante dessas circunstâncias. Hoje não tivemos o Pulga, queria usar ele 15 minutos, mas não foi possível — destacou Ceni depois do confronto do Bahia pela 20ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

Rogério Ceni comandou a vitória do Bahia contra o Corinthians, no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

+ Após polêmica por Kauê Furquim, Bahia provoca o Corinthians: ‘Triunfo oportunista’

Desempenho do Bahia contra o Corinthians

O resultado que o Bahia conquistou na Neo Química Arena, inclusive, foi melhor do que o desempenho da equipe, que sofreu em alguns momentos do jogo diante da pressão alvinegra.

— A posse de bola hoje não foi das melhores. Seguramos pouco a bola devido à pressão intensa do Corinthians. Foi impressionante o ritmo deles no primeiro tempo. Hoje não tivemos a posse, mas mantivemos a consistência defensiva, principalmente quando eles começaram a colocar pontas. Nós nos defendemos como podíamos. Tivemos ainda bons contra-ataques — lembrou Ceni.

continua após a publicidade

Diante desse cenário de um time acuado e de desespero do Corinthians pelo gol de empate, o treinador elogiou a dupla de zaga, formada por David Duarte e Ramos Mingo, além do goleiro Ronaldo, que, apesar das pesadas críticas da torcida, fez boas defesas no segundo tempo e garantiu os três pontos.

— Acho que a dedicação de todos. A dupla de zaga foi destaque, tiraram todas as bolas da área. Fomos objetivos no primeiro tempo, duas finalizações e dois gols. Acho que são vários fatores. O um contra um do Kayky, a velocidade do Ademir, o Willian fazendo parede. Tivemos muita disciplina, defendemos em linha de cinco, Lucho voltou para marcar.

— Ele [Ronaldo] fez um segundo tempo excepcional. Acho que ele precisava disso, precisava ganhar confiança para quarta-feira. Importante reverter esse quadro, ele fez boas defesas no segundo tempo. Fico feliz porque o goleiro vive de confiança. Esses últimos 45 minutos foram importantíssimos para a sequência dele — completou.

O Bahia agora vira a chave e se prepara para a partida decisiva contra o Ceará, marcada para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelas semifinais da Copa do Nordeste.