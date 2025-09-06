Escalação do Bahia contra o Confiança: Ceni mantém time misto

O time do Bahia está escalado para disputar a segunda partida da grande final da Copa do Nordeste a partir das 17h30 deste sábado (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ainda com alto número de desfalques em meio à maratona desgastante de jogos, Rogério Ceni volta a mexer na equipe e mantém a base do time que entrou em campo na última quarta-feira.

As grandes novidades são a presença do volante Sidney e do atacante Tiago, ambos formados nas categorias de base do Tricolor. Quem também retorna ao time titular é o lateral Gilberto, já recuperado de lesão.

Dos dez desfalques que o Bahia tem, cinco seguem no departamento médico: Kanu, Erick, Caio Alexandre, Ademir e Erick Pulga. Além deles, o volante Jean Lucas e o lateral-direito Santiago Arias estão servindo as seleções brasileira e colombiana nesta Data Fifa, respectivamente.

Já os reforços recém-contratados (Sanabria, João Paulo e Luiz Gustavo) não chegaram em tempo hábil para serem inscritos na Copa do Nordeste.

Rogério Ceni comanda treino do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Escalação de Bahia e Confiança

A escalação do Bahia contra o Confiança é a seguinte: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Rezende e Iago Borduchi; Sidney, Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Cauly; Lucho Rodríguez e Tiago.

Já o time sergipano entra em campo da seguinte forma: Allan; Weriton, Eduardo Moura, Valdo e Airton; Renilson, Luiz Otávio e Dionísio; Ronald Camarão, Matheusinho e Neto.

BAHIA X CONFIANÇA

FINAL (VOLTA) - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: sábado, 6 de setembro, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Confiança: SBT, Premiere, ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB);

🚩 Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB);

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).