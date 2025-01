Copa do Nordeste: CSA vence Confiança com dois gols no primeiro tempo

CSA e Confiança se enfrentaram nesta terça-feira, 21, pela rodada de abertura da Copa do Nordeste, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. O time alagoano abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, viu o Confiança diminuir na primeira etapa, mas segurou a pressão e venceu por 2 a 1, e agora lidera o grupo B da competição com três pontos.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi marcado por um jogo intenso e equilibrado, com muitas oportunidades criadas por ambos os lados. As defesas apresentaram falhas acima do esperado, permitindo que as chances surgissem com frequência. Jogando em casa, o CSA levou vantagem ao aproveitar melhor suas oportunidades. Igor Bahia brilhou ao marcar dois gols em apenas 12 minutos.

O Confiança, no entanto, mostrou poder de reação, especialmente com Rodriguinho sendo um dos destaques. Aos 20 minutos, o lateral Enzo recuou mal para o goleiro Georgemy, e o atacante aproveitou de carrinho para diminuir o placar para 2 a 1. A partir daí, a partida ficou ainda mais disputada, com ambas as equipes criando pelo menos duas grandes oportunidades cada antes do intervalo.

A equipe visitante começou a etapa final pressionando atrás do empate e criou boas chances com André Lima, maior destaque do Confiança na partida.

Aos 38 minutos, Guilherme Cachoeira recebeu um cruzamento pela direita e emendou uma bicicleta. A bola acaba tocando no braço de Weriton, e o árbitro, bem posicionado, assinala imediatamente a penalidade, que Tiago Marques cobrou para a defesa de Felipe.

O placar se manteve inalterado até o fim.

