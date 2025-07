Matheuzinho estreia camisa 10 em momento dramático do Vitória

A partida da última terça-feira não reservou boas lembranças ao Vitória, que perdeu por 1 a 0 para o Confiança e foi eliminado da Copa do Nordeste. Mas a volta aos gramados, mesmo longe do desempenho ideal, marcou um novo momento na carreira de Matheuzinho, que passa a usar a camisa 10 do Vitória.

O Rubro-Negro preparou diversas ações para promover a estreia da nova numeração do atleta contra o Confiança, com slogan "Dez de Sempre", em alusão aos grandes momentos do meia com a camisa vermelha e preta desde 2023. Antes de usar o número mais clássico do futebol, Matheuzinho era o camisa 30. Mas a noite que era para ser emblemática, terminou melancólica com eliminação na Copa do Nordeste.

Mas o momento ruim não apaga a história de Matheuzinho com o Rubro-Negro. Em 2023, ano da sua chegada, o meia chegou a usar o número 6 no início da Série B e, em alguns momentos da caminhada rumo ao título, vestiu a 10.

Antes dele, a numeração pertencia a Wellington Rato, mas o atleta não estava mais nos planos do Vitória e foi transferido para o Goiás.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o Vitória destacou a simbologia da camisa 10, usada por grandes craques do futebol mundial, e citou alguns atletas que usaram a mesma numeração pelo Leão, como Bebeto, Petković, Ramon Menezes e Renato Cajá.

Nova camisa 10 de Matheuzinho (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Números de Matheuzinho no Vitória

Personagem importante desde o título inédito da Série B, Matheuzinho é protagonista no Vitória e ainda tem no currículo o título baiano de 2024. O atleta de 28 anos tem 103 jogos com a camisa vermelha e preta, 12 gols marcados e 14 assistências.