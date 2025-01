Náutico e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (22), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), com transmissão de SBT Nordeste e Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Tudo sobre o jogo entre Náutico e Ceará (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Náutico x Ceará

1ª RODADA - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE);

📺 Onde assistir: SBT e Premiere;

🟨 Árbitro: Emerson Souza Silva;

🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Patrícia dos Reis.

➡️ David Luiz inicia jornada no Fortaleza com exames e apresentação

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NÁUTICO (Técnico: Marquinhos Santos)

Wellerson; Arnaldo, Léo Coutro, Felipe Santana, Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio, Maranhão, Geovane; Samuel, Bruno Mezenga.

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Keiller; Dieguinho, Marllon, Ramon Menezes e Nícolas; Fernando Sobral, Richardson e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Aylon.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte