Falha de goleiro em Bahia x Fortaleza na Copa do Nordeste viraliza: ‘Frangaço’

Bahia e Fortaleza se enfrentam, nesta quarta-feira (9), na Arena Castelão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Durante o primeiro tempo do confronto, uma falha do goleiro João Ricardo, do Leão, viralizou nas redes sociais.

O lance aconteceu aos 51 minutos da primeira etapa. Na ocasião o meia Caio Alexandre arriscou um chute de fora da área. A trajetória da bola ia de encontro ao arqueiro do Fortaleza, que não conseguiu realizar a defesa, e com a falha empurrou a bola para o fundo do próprio gol.

A jogada viralizou rapidamente nas redes sociais. Com o gol, o Bahia abriu 2 a 0 no primeiro tempo do confronto. Antes do erro de João Ricardo, Willian José já havia marcado, de pênalti, aos 40 minutos. Veja a repercussão abaixo: