O time do Bahia está escalado para disputar a primeira partida da grande final da Copa do Nordeste logo mais às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Batistão, em Aracaju. Com dez desfalques e um elenco desgastado para gerenciar, Rogério Ceni mexeu bastante na escalação e vai dar oportunidade para atletas que tiveram pouca minutagem ao longo da temporada.

As principais novidades na equipe são a escalação do zagueiro Fredi Lippert na lateral direita, a improvisação de Rezende na zaga e a presença do jovem meia Vitinho no time titular. Ceni também optou por escalar Lucho Rodríguez e Willian José juntos no ataque.

O meia Michel Araújo e o lateral-direito Gilberto se recuperaram de lesão e são novidades na lista de relacionados.

Rogério Ceni também dá oportunidades para garotos da base, a exemplo do atacante Juninho, dos meias David Martins e Sidney e o lateral Alex, todos eles relacionados.

Fredi Lippert e Gabriel Xavier em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Desfalques do Esquadrão

As dores de cabeça do treinador começaram com a grande quantidade de atletas no departamento médico, são cinco ao todo: Kanu, Erick, Caio Alexandre e Ademir. Além deles, Erick Pulga foi diagnosticado com um estiramento muscular na coxa e sequer foi relacionado. Já o volante Jean Lucas e o lateral-direito Santiago Arias estão servindo as seleções brasileira e colombiana nesta Data Fifa, respectivamente.

Quem também está fora do jogo é o zagueiro David Duarte, que ficou em Salvador para um controle de carga, de acordo com o clube.

Os reforços recém-chegados (Sanabria, João Paulo e Luiz Gustavo), por outro lado, não estão inscritos na Copa do Nordeste.

Escalação de Bahia e Confiança

Diante desse cenário, a escalação do Bahia contra o Confiança é a seguinte: Ronaldo; Fredi Lippert, Gabriel Xavier, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Rodrigo Nestor, Vitinho e Cauly; Lucho Rodríguez e Willian José.

Já o Dragão vai a campo com: Allan; Weriton, Renilson, Valdo e Eduardo Moura; Luiz Otávio, Airton, Vitinho e Ronald Camarão; Neto e Thiago Santos.

CONFIANÇA X BAHIA

FINAL (IDA) - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de setembro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Batistão, Aracaju;

📺 Onde assistir Confiança x Bahia: SBT, Premiere, ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).