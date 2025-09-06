Rogério Ceni conquistou seu segundo título como treinador do Bahia. Na tarde deste sábado, o Tricolor confirmou o favoritismo diante do Confiança e aplicou uma nova goleada no segundo jogo da final da Copa do Nordeste, desta vez 5 a 0, para se tornar pentacampeão do torneio. Tiago (3x), Lucho Rodríguez e Rezende balançaram as redes neste dia histórico em uma Arena Fonte Nova que recebeu recorde de público na temporada.

Depois de conquistar o título baiano ainda no início desta temporada, Ceni explicou a importância desta conquista regional para seu currículo como treinador e também para o clube.

— Finais são especiais, independente das circunstâncias. É raro chegar em uma final. Vencer fica para a história do clube. Esse ano ainda teve dois títulos, um estadual e outro regional, assim como foi em 2001 pela última vez. Terça-feira completo dois anos aqui, traz confiança para a gente e é muito especial. É o primeiro clube do Nordeste a conquistar cinco vezes a competição. A final teve dois placares elásticos, mas as quartas e as semis foram jogos muito duros também, contra times da primeira divisão. Feliz em deixar nosso nome na história do Bahia — celebrou Ceni.

Mesmo com uma larga vantagem construída já na última quarta-feira, quando bateu o Confiança por 4 a 1 no jogo de ida da final, o treinador pediu respeito e seriedade ao grupo durante os 90 minutos de jogo e viu o time corresponder em campo.

— Pedi aos atletas que respeitassem o jogo, e eles fizeram desde o começo, o placar mostra isso. Quero destacar o Confiança, que nos dois jogos foi um time leal, os jogadores se esforçaram ao máximo para levar o nome de Sergipe na competição.

Marca histórica para Rogério Ceni

O título da Copa do Nordeste também confirma o sucesso da carreira de Rogério Ceni em clubes nordestinos, já que antes do sucesso pelo Bahia, ele também marcou época por outro Tricolor, o Fortaleza.

— Quando eu cheguei, há dois anos, sempre falei que era muito mais do que vir em um clube. É a extensão da minha casa, tento viver o mais intensamente possível. Só assim podemos vencer. Para mim, o Bahia marca a minha carreira. Claro que o São Paulo também é marcante, e para um treinador, com oito ou nove anos de trabalho, são até poucos clubes pelos quais eu passei. E o Nordeste tem um lugar especial nisso, já que estive também pelo Fortaleza. É um lado especial da minha vida — afirmou.

Diante dos feitos históricos pelo time baiano, é quase inevitável a comparação com Evaristo de Macedo, um dos maiores - se não o maior - ídolo da história do clube.

— O Evaristo é uma figura especial, não só como treinador, mas um personagem para a história do Bahia. Eu espero que ele seja para sempre o maior treinador do Bahia. Mais que isso, foi um atleta excepcional e uma figura humana gigante, muito alegre e extrovertido. É um ídolo para a gente também, mas para sempre ele vai ser o maior da história do Bahia. Mas, só de ser comparado a uma figura como ele, me deixa extremamente orgulhoso.

O Bahia, no entanto, não tem muito tempo para comemorar. Às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), o Tricolor faz o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, no Maracanã. Depois de vencer a partida de ida por 1 a 0, a equipe baiana tem a vantagem do empate para garantir uma classificação que seria, segundo Rogério Ceni, a "cereja do bolo" da temporada.