Ninguém conquistou mais Copas do Mundo do que Mário Jorge Lobo Zagallo, ídolo brasileiro que faleceu na noite de sexta-feira (5), aos 92 anos. Ele é o único tetracampeão mundial na história, sendo dois títulos como jogador, um como técnico e um como auxiliar.



O Rei Pelé, tricampeão como jogador, aparece em seguida no ranking de maiores campeões da Copa do Mundo. Outros 22 nomes têm dois títulos mundiais no currículo. Confira as listas abaixo.



