Copa do Mundo de 1994 - Campeão como auxiliar/coordenador técnico



Zagallo e Seleção Brasileira voltaram a se encontrar em 1991. Ele assumiu o posto de auxiliar técnico de Carlos Alberto Parreira, que estava entrando no lugar de Paulo Roberto Falcão. Três anos depois, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, a dupla conseguiu comandar a Seleção rumo ao tetra, fazendo a Seleção encerrar uma seca de 24 anos sem conquistar um Mundial.



Copa do Mundo de 1998 - Vice-campeão como técnico



Em 1998, já com experiência de sobra e apelidado como "Velho Lobo", Zagallo era o treinador da Seleção e atingiu nova final, sendo vice contra a França. O técnico não se arrepende de ter escalado Ronaldo na decisão, mesmo após o atacante ter sofrido uma convulsão na concentração cinco horas antes: "Ele pediu para jogar e não tive dúvidas em colocá-lo. Não me arrependo".



Copa do Mundo de 2006 - Quartas de final como auxiliar técnico



Por fim, em 2006, Zagallo voltou a ser auxiliar de Carlos Alberto Parreira em uma Copa. A França foi vilã novamente, eliminando o Brasil nas quartas de final. Porém, uma grande história de glórias já estava escrita por Zagallo. Uma saga cheia de títulos, superstições relacionadas ao número 13 e fé no protetor Santo Antônio.